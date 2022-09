Alergias: 7 consejos para reducir el impacto de la llegada de la primavera

La alergia es una enfermedad crónica y puede presentar síntomas todo el año. Pero durante la primavera, que empieza dentro de 10 días, algunas personas afectadas, especialmente los alérgicos a pólenes, podrían agudizar sus cuadros respiratorios. El 20% de la población en la Argentina tiene rinitis alérgica, según informó a RIO NEGRO la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.

El cambio se debe a que diferentes árboles, malezas y pastos liberan sus pólenes y generan millones de partículas que se dispersan por el aire. Esas partículas son transportadas por el viento o por insectos.

Entonces, cuando las personas alérgicas toman contacto con las partículas se desencadenan cuadros respiratorios. La alergia es una respuesta del sistema inmune a sustancias que no provocan reacción en la mayoría de las personas. Ante el enfrentamiento con esa sustancia,que se conoce como alergeno, se gatilla una reacción que genera los síntomas.

Por eso, las personas afectadas por la alergia sufren -como síntomas- congestión nasal, picazón de nariz, estornudos frecuentes, mucosidad transparente, agitación, silbido en el pecho y trastornos del sueño, según el comité de alergia de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Una de las recomendaciones médicas es que si una persona sospecha que tiene alergia al polen debería realizar pruebas cutáneas. Sirve para detectar a qué pólenes se es alérgico. El especialista también considerará a qué pólenes está expuesto según la zona geográfica donde viva.

Otra cuestión es prestar atención al tipo de plantas cercanas. Las plantas anemófilas son las que se reproducen por medio del viento. No poseen flores vistosas, y por lo tanto, no atraen insectos. Tienen pólenes de pequeño tamaño, que se desprenden con facilidad en grandes cantidades y, cuando sopla el viento, se transportan muy lejos. En cambio, las plantas con flores vistosas, como rosas y claveles, no suelen tener tanta importancia ya que su polen no vuela con tanta facilidad.

En los días de viento los alérgicos al polen tendrán más síntomas ya que las plantas anemófilas liberarán mayor cantidad de polen. Los días de lluvia suelen mejorar puesto que la lluvia limpiará la atmósfera de polen.

En tercer lugar, para disminuir los síntomas durante la primavera, los alérgicos deben evitar realizar actividades al aire libre a primeras horas de la mañana y últimas de la noche. En esos horarios es cuando más polen hay en el ambiente.

Otro consejo es ventilar la casa media hora a la mañana y luego mantener las ventanas cerradas. Se pueden utilizar filtros en los aires acondicionados del hogar. Se debe evitar el viaje en moto o bicicleta, y reducir las salidas a parques en días ventosos. Se pueden usar anteojos de sol para evitar el contacto directo del polen con los ojos.