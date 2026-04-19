Científicos de Río Negro desarrollan un material que transforma el cromo tóxico en una versión menos peligrosa 

La presencia de cromo hexavalente representa una amenaza creciente en el agua debido a su uso en industrias como la del cuero, pinturas y metales

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en colaboración con colegas de España, desarrolló y evaluó un nanomaterial capaz de remover cromo hexavalente del agua, un metal pesado tóxico de importancia ambiental.

Los científicos publicaron los resultados en la revista Next Materials. Se centraron en un nanomaterial denominado MCM-41-NH₂, que fue probado en condiciones similares a las de los sistemas reales de tratamiento de efluentes.

Los resultados muestran que este material no solo puede retener el contaminante, sino también transformar parte de él en una forma menos tóxica, lo que representa una ventaja adicional para el ambiente.

El trabajo fue realizado por los doctores Pedro Martin y Nicolás Fellenz, investigadores en el Laboratorio de Materiales Nanoestructurados del Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro.

También colaboraron las doctoras Mónica Calero de Hoces y María Ángeles Martín-Lara, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Granada en España.

Salvar el agua: reto urgente y global

La presencia de metales pesados en el agua es una preocupación creciente a nivel mundial. En particular, el cromo hexavalente se utiliza en diversas actividades industriales, como la producción de cuero, pinturas y metales, y puede generar efectos negativos en la salud y el ambiente si no se trata adecuadamente.

A diferencia de otros contaminantes, este tipo de compuestos no se degrada fácilmente y puede acumularse en organismos vivos. En muchos casos, especialmente en países en desarrollo, los sistemas de tratamiento disponibles no logran eliminarlo de manera eficiente.

Por eso, el grupo de investigadores decidió buscar una alternativa más accesible y eficaz. En sus propias palabras, “el desarrollo de nuevas metodologías o la mejora de tecnologías existentes para su eliminación de los efluentes es imperativo”.

El nanomaterial conserva buena eficacia tras múltiples ciclos de uso, lo que lo convierte en una alternativa sustentable para el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados.

El objetivo del estudio fue evaluar si el material MCM-41, modificado con grupos amino (-NH2), podía eliminar el cromo hexavalente del agua en un sistema de tratamiento continuo.

Para fabricar el material, los científicos utilizaron diferentes reactivos químicos y lograron un material poroso a base de sílice, similar a una esponja con poros de tamaño nanométrico.

Modificaron la superficie mediante la incorporación de grupos amino (-NH2), capaces de interactuar y retener el cromo. Las pruebas se realizaron en columnas de vidrio con agua contaminada, ajustando el pH a un valor ácido, como en los desechos industriales.

Descubrieron que, si el agua pasaba más despacio, el material podía retener mayor cantidad de cromo. En las mejores condiciones, logró eliminar hasta 110,5 miligramos de cromo por gramo de material, una cifra elevada en comparación con otros materiales similares.

Uno de los logros más interesantes fue que el material MCM-41-NH₂ no solo atrapó el cromo, sino que parte lo transformó en una especie química menos tóxica (cromo trivalente).

El material también pudo reutilizarse varias veces: después de cada uso, lo lavaron con una solución especial para regenerarlo y, aunque su capacidad disminuyó levemente, siguió funcionando bien durante varios ciclos.