Conejo europeo en Neuquén: avanza el control de una invasión silenciosa 

La rápida expansión del conejo europeo se debe a su alta capacidad reproductiva

El conejo europeo es un mamífero pequeño originario del suroeste de Europa, especialmente de la Península Ibérica, el oeste de Francia y el norte de África.

En la Argentina, fue introducido en el siglo XVIII en las Islas Malvinas y, posteriormente, en Tierra del Fuego y el continente, donde hoy se encuentra en varias provincias, especialmente en la Patagonia. Se adaptó con facilidad y formó poblaciones abundantes.

En Neuquén, las autoridades provinciales están actualizando el relevamiento sobre la presencia y expansión de esta especie, con el objetivo de contar con información precisa para definir estrategias de manejo y control. El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales informó sobre las acciones técnicas que se desarrollan para abordar este desafío ambiental.

El conejo europeo, considerado una especie exótica invasora, fue introducido por acción humana y logró establecer poblaciones silvestres fuera de su área natural.

Esta expansión, que lleva varias décadas, se ha acelerado en los últimos años, con un aumento en la abundancia y en la ocupación de nuevos ambientes.

Su capacidad para adaptarse y reproducirse rápidamente, sumada a la intervención humana, genera impactos ecológicos significativos en los ecosistemas donde se instala.

La actualización del relevamiento permitirá orientar políticas públicas y acciones de manejo que contribuyan a minimizar los efectos negativos de la especie sobre la biodiversidad local y los recursos naturales de la provincia.

Las razones del avance

La expansión acelerada del conejo europeo en la Patagonia responde a su alta capacidad reproductiva y la ausencia de depredadores naturales. Además, encuentra abundante alimento y ambientes propicios, lo que favorece su rápida dispersión.

La intervención humana, como la liberación de ejemplares domésticos y la falta de controles efectivos, también impulsó su avance. Así, en las últimas décadas, la especie logró colonizar nuevas zonas y generar impactos en los ecosistemas patagónicos.