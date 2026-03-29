Conejo europeo en Neuquén: avanza el control de una invasión silenciosa
Las autoridades provinciales actualizan el relevamiento sobre la expansión del conejo europeo. Buscan datos precisos para diseñar estrategias que protejan la biodiversidad local.
El conejo europeo es un mamífero pequeño originario del suroeste de Europa, especialmente de la Península Ibérica, el oeste de Francia y el norte de África.
En la Argentina, fue introducido en el siglo XVIII en las Islas Malvinas y, posteriormente, en Tierra del Fuego y el continente, donde hoy se encuentra en varias provincias, especialmente en la Patagonia. Se adaptó con facilidad y formó poblaciones abundantes.
En Neuquén, las autoridades provinciales están actualizando el relevamiento sobre la presencia y expansión de esta especie, con el objetivo de contar con información precisa para definir estrategias de manejo y control. El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales informó sobre las acciones técnicas que se desarrollan para abordar este desafío ambiental.
El conejo europeo, considerado una especie exótica invasora, fue introducido por acción humana y logró establecer poblaciones silvestres fuera de su área natural.
Esta expansión, que lleva varias décadas, se ha acelerado en los últimos años, con un aumento en la abundancia y en la ocupación de nuevos ambientes.
Su capacidad para adaptarse y reproducirse rápidamente, sumada a la intervención humana, genera impactos ecológicos significativos en los ecosistemas donde se instala.
La actualización del relevamiento permitirá orientar políticas públicas y acciones de manejo que contribuyan a minimizar los efectos negativos de la especie sobre la biodiversidad local y los recursos naturales de la provincia.
Las razones del avance
La expansión acelerada del conejo europeo en la Patagonia responde a su alta capacidad reproductiva y la ausencia de depredadores naturales. Además, encuentra abundante alimento y ambientes propicios, lo que favorece su rápida dispersión.
La intervención humana, como la liberación de ejemplares domésticos y la falta de controles efectivos, también impulsó su avance. Así, en las últimas décadas, la especie logró colonizar nuevas zonas y generar impactos en los ecosistemas patagónicos.
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