La pérdida de biodiversidad amenaza la estabilidad económica global

Entre 1820 y 2022, la economía global se expandió exponencialmente mientras el capital natural cayó un 40

La biodiversidad es la variedad de seres vivos que habitan en la Tierra, incluyendo plantas, animales, hongos y microorganismos, así como los ecosistemas que conforman. La conexión entre esa biodiversidad, las empresas y la economía mundial ya no es solo un debate para académicos o ambientalistas.

Un nuevo informe histórico de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advierte sobre un riesgo sistémico que compromete el futuro de los negocios y el bienestar global.

“Toda empresa depende de la biodiversidad y la impacta”, establece el documento aprobado por los representantes de más de 150 gobiernos y presentado durante la 12ª sesión del Plenario de la IPBES en Manchester, Reino Unido.

El análisis, elaborado durante tres años por 79 expertos de 35 países, subraya la gravedad del escenario actual.

Matt Jones, copresidente de la evaluación, sostuvo: “Este informe se basa en miles de fuentes, reuniendo años de investigación y práctica en un único marco integrado que muestra tanto los riesgos que la pérdida de la naturaleza supone para las empresas como las oportunidades que tienen para ayudar a revertir esta situación”.

Jones remarcó que “las empresas y otros actores clave pueden liderar el camino hacia una economía global más sostenible o, en última instancia, arriesgarse a la extinción… tanto de las especies en la naturaleza como, potencialmente, también de las suyas propias”.

Las cifras reflejan la magnitud del dilema: en 2023, los flujos financieros mundiales con impactos negativos directos sobre la naturaleza alcanzaron los 7,3 mil millones de dólares, de los cuales 4,9 mil millones correspondieron a financiación privada y 2,4 mil millones al gasto público en subsidios perjudiciales.

En cambio, solo 220 mil millones de dólares se dirigieron ese año a iniciativas para conservar y restaurar la biodiversidad; es decir, apenas el 3% de los fondos e incentivos públicos siguen esta línea positiva.

La lógica dominante tiende a favorecer el deterioro del entorno natural. Stephen Polasky, copresidente de la evaluación y profesor en Estados Unidos, denunció: “La pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas. Sin embargo, la distorsionada realidad es que a menudo parece más rentable para las empresas degradar la biodiversidad que protegerla”.

Polasky alertó sobre las “consecuencias acumulativas” al sostener modelos dañinos: “Los impactos en múltiples empresas pueden tener efectos acumulativos, que se suman a impactos globales y pueden traspasar puntos de inflexión ecológicos”, señaló.

El informe también revela que menos del 1% de las empresas que reportan públicamente incluyen información sobre su impacto en biodiversidad en sus informes, y detalla las barreras principales: el acceso a datos fiables, a modelos robustos y a escenarios adecuados.