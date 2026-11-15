A 55 km de Aluminé: el camino patagónico de acceso libre que esconde cascadas impactantes y pinturas rupestres al aire libre

El agua fría cae desde los paredones de roca basáltica en medio del bosque nativo, un salto de acceso gratuito que invita a detenerse a escuchar el estruendo de la caída. Foto: Fiorella Ciaramaría.

A unos 55 km de Aluminé, en el tramo sur del Circuito Pehuenia (área Ñorquincó), ubicado en el Parque Nacional Lanín, hay dos cascadas de acceso público y gratuito, a las que se llega por un sendero de baja dificultad desde la casa de guardaparques. Pero el camino hasta ese punto, en la Ruta Provincial 11, forma parte del paseo, porque bordea el río Pulmarí, atraviesa la laguna de los Giles y pasa por Piedra Pintada, un cerro con vista panorámica del lago y más de cien grabados rupestres en su cima ubicado a 35 km de la ciudad. Es un recorrido que los guías llevan adelante en una jornada, y que comienza temprano, en la salida de Aluminé.

La trafic deja la ciudad por la Ruta Provincial 23, y después de unos 18 km abandona el asfalto en la bifurcación. Desde ahí empieza el ripio de la Ruta Provincial 11, y con este cambia el ritmo del viaje. Los guías aconsejan a quienes se animen a recorrerla en invierno extremar la precaución, porque el camino se hiela y a veces caen piedras desde los paredones. En primavera nada de eso inquieta, y la combi avanza sin apuro, con la ventanilla llena de estepa y de luz.

Al costado corre el río Pulmarí, que nace en el lago Ñorquincó y acompaña casi todo el trayecto. Según cuentan, es famoso en el mundo de la pesca deportiva por la calidad de sus peces, que dan pelea y enloquecen a quienes llegan de lejos con la caña. Entre ellos se encuentran distintas especies como la trucha arco irirs, marrón, fontinalis o de arroyo y perca criolla.

A unos 25 kilómetros de Aluminé, el cauce se abre y se aquieta en la laguna de los Giles, un ensanchamiento del río que debe su nombre a la familia que se asentó ahí. Más adelante aparece el camping Fátima, entre cipreses y radales, donde el agua corre planchada y forma pozones que los guías describen como «espectaculares». Algunos campings abren el 1 de noviembre, aunque la mayoría espera a diciembre, y quien llega en octubre se lleva apenas una promesa del verano.

Entre curva y curva, la charla se vuelve gastronómica. Los guías aseguran que el cordero de la zona es riquísimo, y lo atribuyen a lo que come el animal, entre otras cosas el cilantro de campo y el piñón del pehuén, cuentan también que abunda el hongo de ñire, que se come en ensaladas. Luego, señalan desde la ventanilla las «barbas de viejo» que cuelgan de las ramas, que según explcian, son signo de un aire muy puro, ya que se trata de un liquen extremadamente sensible a la contaminación del aire, por eso, ver grandes cantidades colgando de los bosques es una señal de aire limpio y ecosistemas sanos.

Un pehuen en primer plano custodia las aguas del espejo lacustre. Foto: Fiorella Ciaramaría.

Piedra Pintada, un mirador con memoria

Entonces llega la primera gran parada. Piedra Pintada es un cerro de roca que se sube a pie, unos cien metros de altura, más o menos una cuadra en vertical, con un ascenso que no es difícil pero exige el aliento justo para llegar. La recompensa aparece de golpe, porque en la cima el paisaje se abre y el lago Pulmarí se extiende azul entre las montañas, con la cordillera al fondo y las formaciones de basalto marcando el horizonte. Con el cielo despejado, es una de esas vistas que obligan a quedarse callado.

Desde la cumbre de Piedra Pintada se obtiene una vista panorámica del lago Pulmarí y los paredones de basalto, en un sitio que conserva más de cien grabados rupestres. Foto: gentileza Juan Pablo Iozzia.

Pero la piedra no es únicamente un mirador. Según un trabajo de investigación que impulsan organismos de Neuquén, como el museo El Charrúa, de Aluminé, en la cima se documentaron más de cien motivos grabados, repartidos en unos 200 metros cuadrados, además de otras expresiones de arte rupestre y materiales arqueológicos que muestran que toda la zona cercana al lago fue habitada hace siglos.

Los grabados rupestres documentados en la cumbre de Piedra Pintada suman más de un centenar y se ubican directamente sobre el piso de roca, a diferencia de otros sitios de la región.

Motivos grabados hace siglos en la cima. Los especialistas recuerdan la importancia de no arrojar agua ni líquidos sobre la piedra para evitar acelerar su desgaste natural.

Los especialistas explican que lo singular del sitio es que los grabados están sobre el piso de la cumbre, y no en cuevas, aleros o paredones como en la mayoría de los sitios neuquinos, lo que obligó a usar un dron para registrarlos desde arriba. Todavía no se hallaron rastros de un poblado, sino de ocupaciones más fugaces que, sin embargo, dejaron una huella enorme en la roca. La lluvia, el hielo y el viento las van desgastando, por eso los equipos trabajan en registrarlas antes de que se pierdan.

Los guías lo resumen con otras palabras, y es que muchas de las pinturas se ven poco, según la luz y el clima. De ahí el pedido de los investigadores, no echar agua ni ningún otro elemento sobre la piedra para ver mejor los dibujos, porque cuidar este patrimonio es tarea de todos.

El valle de Pulmarí, recuerdan los estudios, fue también lugar de asentamiento de pueblos originarios y paso natural hacia el otro lado de la cordillera. Esa memoria tiene otro capítulo, más reciente y más doloroso. Antes de entrar al Parque Nacional Lanín se alza un monolito con los nombres de los caídos en la Batalla de Pulmarí, como prefieren llamarla los guías, en lugar de «conquista del desierto». La lista tiene un solo lado, porque el pueblo mapuche, que resistió y ganó la batalla, no figura en la piedra.

Según las fuentes locales, Pulmarí significaría en lengua mapuche «se nos viene la noche», un nombre que según la tradición oral de las personas sabias, recuerda el momento en que se hizo de noche durante las últimas batallas contra el Ejército Argentino en 1883, lo cual permitió que muchas familias mapuche se salvaran de los fusiles.

Las nubes bajas envuelven los faldeos de las monatañas. Foto: Fiorella Ciaramaría.

Las cascadas Gman Mapu y Newen Folil

Ya dentro del Parque Nacional Lanín, entre pehuenes que parecen custodiar el camino, un sendero corto de baja dificultad, de menos de 800 metros, sale desde la casa de guardaparques. Se camina entre el verde oscuro de las araucarias y, antes de verla, se la escucha. El sonido del agua cayendo crece a medida que el sendero avanza, hasta que la primera cascada aparece de golpe, mucho más cerca de lo que uno imagina. Un poco más adelante, la segunda se desploma desde un alto paredón de roca basáltica.

Frente a esas paredes y a ese estruendo, el cuerpo se achica y el paisaje se agiganta, y es difícil no quedarse un rato mirando cómo el agua se pulveriza contra las piedras. Los guías invitan, además, a llenar la botella con el agua de la cascada, y quien lo hace descubre que baja fresquísima, un trago frío que se siente como parte del paisaje.

Entre paredes de roca basáltica, las cascadas del área Ñorquinco son accesibles mediante un sendero corto y de baja dificultad. Foto: Fiorella Ciaramaría

Hasta acá, entre la ida y la vuelta para ver este espectáculo natural, se tarda aproximadamente 1 hora caminando. Pero más allá, lejos y rodeada de pehuenes, se adivina la cascada Coloco, a unos 6 kilómetros, una caminata más larga para quien quiera seguir. Los guías cuentan, además, que desde la zona hay otra caída de agua a apenas 15 kilómetros de Chile, un recordatorio de lo cerca que está la cordillera.

El lago Ñorquinco, en el sector norte del Parque Nacional Lanín, ofrece playas de uso diurno para pasar el día frente a la cordillera. Foto: Fiorella Ciaramaría

El Ñorquincó guarda otros regalos, como el lago, la zona de uso diurno y las playas de su desembocadura, donde se puede hacer un picnic o un asado en los sectores habilitados. Quien quiera hacer un trekking corto debe registrarse con el guardaparque o, si no está, anotarse en el libro de la entrada, y caminar siempre por los espacios permitidos.

Antes de partir, un último dato. A orillas de la ruta 23 funciona la oficina de turismo de Aluminé, donde se puede consultar cualquier información adicional. Algunas de la señalizaciones durante la excursión advierten que está prohibido el ingreso con mascotas, tampoco se puede realizar fuego, se debe regresar con los residuos, llevar agua, protector solar y además es importante informarse sobre el estado de los senderos y del clima antes de salir.