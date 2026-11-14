Maggie Cullen encantó al público del Tremn Tahuen en Cutral Co: esta noche Campedrinos

El público de la comarca petrolera se prepara para disfrutar de la segunda noche de la fiesta nacional de música folklórica, Tremn Tahuen. La edición 39° trajo en la inauguración a artistas locales, regionales y la llegada de Maggie Cullen y Facundo Toro. Hoy, el cierre de la velada será con Campedrinos.

El Centro Cultural José Héctor Rioseco, situado en el parque de la Ciudad abrirá sus puertas a las 19. La entrada es libre y gratuita.

Este festival que nació con espíritu de encuentro y que en lengua mapuche significa «crecer unidos» transita un nuevo año. La nómina de cantantes solitas o en conjunto como las agrupaciones de danzas convocó a los vecinos que se acercaron al recinto. Este evento, organizado por la subsecretaría de Cultura y Educación del municipio cutralquense, mantiene la instalación de las globas, con otro escenario.

En ese lugar, ocurre que suben aquellos que ya pasaron por el escenario mayor y el ambiente se vuelve más a una peña. Las mesas permiten disfrutar de empanadas o algún otro plato que se vende en el sector.

La apertura oficial contó con la participación del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco. Estuvieron acompañados por sus pares de Huincul, Claudio Larraza y de Chos Malal, Nicolás Albarracín.

«Quiero rendirles homenaje a los precursores de esta fiesta, que se encontraron para expresar la cultura y el canto de la Patagonia. Se encontraron para poner un grito en Argentina que acá también existe la cultura popular», dijo el jefe comunal.

Las agrupaciones de danzas se suman a la fiesta del género folklórico (Foto: gentileza Municipalidad de Cutral Co)

En tanto, el gobernador Figueroa destacó que la «estas manifestaciones populares nos marcan qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos». Rescató el significado del nombre crecer unidos, «nos marca un rumbo de a dónde debemos ir. Nos marca que el crecer unidos lo tenemos que hacer juntos y defender lo nuestro».

Luego se dio paso al comienzo de la agenda para el viernes. La artista Maggie Cullen convocó a cientos que disfrutaron de su calidez y varios respondieron a la invitación a bailar abajo del escenario, las chacareras o zambas. Un momento especial fue cuando junto a su guitarra interpretó Neuquén Trabun Mapu, el himno neuquino.

La joven cantante cautivó por su expresión vocal y la simpatía con la que se conectó con el público. Otro de los artistas nacionales convocados fue Facundo Toro, que hizo el cierre de la noche.

Facundo Toro cerró la primera de las tres noches del Tremn Tahuen en Cutral Co (Foto: Gentileza)

Hoy sábado 14

Desde las 19, se abrirán las puertas y se podrá disfrutar de:

El ballet El Candil.



El solista neuquino Carlos Tendler.

Dúo Dago Tito, de Junín de los Andes.

Grupo Meraki, de Piedra del Águila.

Ballet Danza y Pasión.

Recitador cipoleño Claudio Hermosilla.

El solista cutralquense Juan Cruz Gutiérrez.





Lurdes Borgi.

La agrupación de danzas La Telesita.

Grupo El Legado de Cutral Co.

La cantante Fabiana Sánchez.

El recitador Atilio Alarcón de Chos Malal.

Danza con Viento Sureño.

La solista de La Pampa, Laura Gómez.

El trío Facundo Díaz, de Cutral Co.

Los Campedrinos.

Habrá un homenaje a Milton Aguilar.

Domingo 15

Danza Petrolero Argentino.

Rubén Pereira, solista, de Plottier.

Grupo La Acústica Folk de Neuquén.

Danza de Renacer.

Leandro Arbeloa, solista de Luis Beltrán.

El recitado de Petín Lillo.

Trío Tomás Riquelme de Cutral Co.

Rivas, Pérez, Rozas de Loncopué, Plottier y Bajada del Agrio.

Agrupación Agitando Pañuelos;

Guitarras Patagónicas, solista de Neuquén.

Grupo Ñuke Mapu de General Roca.

Pol Guerrero, solista de Neuquén.



El homenaje será a Enrique Ketty Baigorria, quien fue un impulsor del encuentro y además director de Cultura. El cierre será con Sergio Galleguillo.



