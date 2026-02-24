Las tres especies de flores que dan vida al cerro Catedral en verano

La margarita amarilla o senecio dorada es una de las plantas del cerro Catedral. Foto: Marcela Ferreyra.-

El cerro Catedral es uno de los destinos más conocidos de la Patagonia argentina, famoso por sus paisajes de montaña y su entorno natural único. No solo atrae a quienes buscan deportes de invierno, sino también a quienes disfrutan de la flora autóctona.

La botánica Marcela Ferreyra, quien trabajó en la Universidad Nacional de Río Negro, es divulgadora, capacitadora y consultora. Como guía de turismo impulsa otra mirada hacia el Cerro Catedral y su flora.

Entre las especies de plantas nativas que se encuentran se destaca la margarita amarilla o senecio dorado (Senecio argyreus). “Se trata de un subarbusto de hasta 50 centímetros, que luce tallos ascendentes y hojas plateadas con matices dorados. Sus flores amarillas aparecen solitarias en los extremos de los tallos”, detalló Ferreyra en diálogo con Diario RIO NEGRO.

Esta especie suele crecer en suelos pedregosos y abiertos, tanto en alta montaña como en claros de bosque y estepas. También se la puede encontrar desde Neuquén hasta Santa Cruz, además de regiones limítrofes de Chile.

Otra especie emblemática es el zapatito de la virgen o topa-topa (Calceolaria lagunae-blancae). “Es una planta perenne de pequeño porte, con hojas alargadas y flores amarillas infladas, fácilmente identificables por la forma de dos labios abiertos y las manchas rojas en la garganta”, aclaró. Florece durante el verano.

La planta topa-topa sobresale por sus flores amarillas infladas y manchas rojas. Foto: Marcela Ferreyra.-

Además, en el Cerro Catedral se puede observar a la flor de papel o “siempreviva” (Armeria maritima). “Es una hierba perenne que forma rosetas densas de hojas finas y largas, y produce inflorescencias de tonos rosados, crema o incluso rojo purpúreo”, afirmó la botánica, quien es coautora del libro Flores de alta montaña de los Andes Patagónicos.

La flor de papel tiene tonalidades rosadas. Foto: Marcela Ferreyra.–

Puede crecer tanto en zonas de montaña expuestas como al nivel del mar y se adapta a distintos ambientes rocosos.

Estas tres plantas, con su capacidad de adaptación y su belleza singular, forman parte del patrimonio natural patagónico y pueden observarse en las laderas y valles del cerro Catedral, uno de los más importantes centros de esquí de Sudamérica.