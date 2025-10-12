Los nuevos dispositivos que enlazan vivienda y salud mental

La provincia de Neuquén puso en marcha una estrategia que redefine la atención de la salud mental a través de los Dispositivos de Inclusión Habitacional (DIH), un modelo que prioriza la vida en comunidad y la autonomía de las personas.

Días atrás, un trabajo realizado por integrantes del Comité Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Jerónimo Pennini y Santiago Hasdeu, sobre los dispositivos fue distinguido por la Asociación Argentina de Salud Pública en Buenos Aires.

“Los dispositivos de Inclusión Habitacional son casas para personas con padecimiento mental y consumos que van a empezar a vivir en la comunidad con apoyo. No es un dispositivo netamente clínico, sino que tiene que ver mucho con la inclusión social, por eso la participación de los otros ministerios es muy importante”, explicó Paula Alegría, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud de Neuquén.

A diferencia de los centros de día, que ofrecen atención ambulatoria, los DIH están diseñados para facilitar la externación de pacientes que, si bien no requieren internación hospitalaria, sí necesitan un entorno habitacional protegido. El objetivo es “garantizar el derecho a una vivienda digna, promover la autonomía personal y favorecer la inclusión social, reemplazando el encierro por la vida en comunidad”.

Jerónimo Pennini habló de la evaluación en encuentro de Asociación Argentina de Salud Pública

La creación de esos dispositivos se inscribe en la implementación de una Red Integrada de Salud Mental con base comunitaria, que busca reemplazar el modelo de manicomio por alternativas que reconozcan los derechos ciudadanos de quienes han atravesado procesos de internación psiquiátrica y se encuentran en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

Los DIH están destinados a personas mayores de 18 años con padecimiento mental y/o consumo problemático, que han visto obstaculizada su integración comunitaria tras una internación, sufren aislamiento y cuentan con una red social de apoyo reducida. El enfoque está puesto en una integración gradual y acompañada a la vida cotidiana.

En el trabajo reconocido por la Asociación Argentina de Salud Pública Pennini y Hasdeu evaluaron los marcos legales, la evidencia científica internacional y el contexto epidemiológico local en relación con la implementación de los DIH en Neuquén.

“Encontramos que los DIH se asocian a mejoras en la calidad de vida, la conducta adaptativa, la participación comunitaria, la satisfacción de usuarios y sus familias, la integración social y autodeterminación y la reinserción laboral”, afirmó Hasdeu.

Además, subrayó que “al estar enfocados en una población históricamente vulnerada y como se encuentran alineados con la estrategia de atención primaria de la salud, los DIH pueden reducir brechas de inequidad”.