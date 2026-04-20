Encontraron un cuerpo en una zona de difícil acceso en Península San Pedro, en Bariloche

Un cuerpo fue encontrado este lunes en un sector cercano a la península San Pedro, en San Carlos de Bariloche, tras un aviso que alertó sobre la presencia de una persona flotando en el agua en un área de compleja accesibilidad.

Bariloche: hallaron un cuerpo en una zona de difícil acceso de Península San Pedro

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de La Tabla, un punto caracterizado por su geografía escarpada y de difícil acceso, contiguo a un peñón. Según informaron fuentes de la Fiscalía, fue una persona que transitaba por el lugar quien, alrededor del mediodía, detectó el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

En el lugar intervino personal de la Prefectura Naval Argentina, que llevó adelante el operativo para retirar el cuerpo del agua. El procedimiento estuvo supervisado por el fiscal de turno, Guillermo Listas, quien se hizo presente en la zona tras ser notificado.

Una vez rescatado, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital zonal de Bariloche, donde se dispuso la realización de la autopsia. Si bien aún no se confirmó el horario, se prevé que el examen forense se lleve a cabo durante la mañana de este martes.

Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la persona ni sobre las causas del fallecimiento, que serán materia de investigación en las próximas horas.