Revelan pistas sobre el veneno de la yarará ñata, la serpiente más austral del mundo

La yarará ñata es la serpiente venenosa más austral del mundo y solo vive en Argentina. Crédito: D. Gamine/ArgentiNat

La yarará ñata es la serpiente más austral del mundo y solo habita en Argentina, desde el noroeste hasta la Patagonia. Se trata de un reptil relativamente pequeño, que suele medir hasta 70 centímetros, con hocico corto y levantado debido a las escamas nasales, lo que le da su nombre común.

Un grupo de científicos argentinos realizó el primer análisis detallado sobre el veneno de esa serpiente, cuyo nombre científico es Bothrops ammodytoides, y la eficacia de los antivenenos en la Patagonia. El hallazgo, publicado en la revista Toxicon, aporta evidencia sobre la toxicidad, composición y neutralización de este veneno en ejemplares capturados.

Los especialistas remarcaron que el veneno de esta especie no había recibido el mismo nivel de estudio que el de otras de su mismo género del país.

El trabajo incluyó a investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto Nacional de Producción de Biológicos de la Administración Nacional de Laboratorios de Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.

Cómo es el veneno

El estudio se propuso llenar los vacíos de información sobre el veneno de Bothrops ammodytoides en la Patagonia y la efectividad de los tratamientos.

“Esa serpiente tiene hocico corto y cabeza ancha, habita zonas áridas y semiáridas del país. La investigación buscó caracterizar la toxicidad, las proteínas presentes y la respuesta a los antivenenos Bivalente y Tetravalente, los principales en el sistema de salud argentino”, afirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO, uno de los coautores del estudio Adolfo de Roodt, investigador en toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El equipo recolectó varios ejemplares en distintas localidades de La Pampa. Extrajeron el veneno, lo almacenaron a bajas temperaturas y prepararon un pool con partes iguales de cada muestra. Mediante técnicas de laboratorio, analizaron el contenido proteico, las actividades tóxicas y la respuesta inmunológica a los antivenenos.

El estudio arrojó varios resultados clave que ayudan a entender mejor el riesgo y tratamiento de sus mordeduras en la Patagonia.

El veneno de la yarará ñata tiene efectos hemorrágicos pero no causa daño en la piel

Los resultados del estudio

En primer lugar, los investigadores determinaron que el veneno de esta serpiente tiene una toxicidad similar a la de otras víboras venenosas de Argentina.

La dosis necesaria para causar la muerte en la mitad de los ratones de laboratorio fue de 51,8 microgramos, una cifra que se encuentra dentro de los valores esperados para especies del mismo género.

Durante los ensayos, todas las muestras de veneno provocaron hemorragias en piel de rata, y se corroboró que es una de las principales acciones tóxicas del veneno. Cuando los científicos mezclaron veneno de varias serpientes, la hemorragia resultó más intensa que con el veneno de cada serpiente por separado. Esto sugiere que los diferentes componentes tóxicos pueden potenciar sus efectos cuando se combinan.

Otra observación relevante fue que el veneno de la yarará ñata no produjo necrosis en la piel, es decir, no causó muerte de tejido, algo que sí ocurre con otros tipos de venenos. Además, en los análisis tampoco se encontró la llamada “actividad tipo trombina”, un efecto que acelera la coagulación de la sangre y que se observa en otras víboras del país.

A pesar de esto, el veneno sí logró volver la sangre de los ratones imposible de coagular, aunque esto solo sucedió al aplicar dosis altas. La capacidad del veneno para coagular la sangre se consideró menor que la de otras especies argentinas, probablemente porque le faltan algunos componentes enzimáticos que están presentes en otras víboras.

Los investigadores también descubrieron que el veneno presenta una fuerte actividad fosfolipasa y proteolítica, lo que significa que contiene enzimas capaces de destruir grasas y proteínas. Estas actividades ayudan a explicar cómo el veneno afecta los tejidos y órganos de los animales o personas alcanzados por una mordedura.

Al analizar cómo reaccionan los tratamientos, los científicos comprobaron que los antivenenos que se usan en Argentina reconocen tanto el veneno mezclado como el de cada serpiente individualmente.

El antiveneno Bivalente, en particular, pudo neutralizar la hemorragia y la acción de las enzimas, aunque la cantidad necesaria varió entre las diferentes muestras estudiadas, mostrando que hay diferencias entre serpientes.

Finalmente, el estudio resaltó que la cantidad de veneno que puede inyectar una yarará ñata es mucho menor que la de otras víboras más grandes. Esto implica que, aunque su veneno sea potente, el riesgo para las personas suele ser menor y el antiveneno disponible resulta suficiente para tratar los casos que se presentan en la región

Los resultados aportan datos claves para mejorar la atención médica en Patagonia

Cómo se pueden prevenir las mordeduras

Para prevenir mordeduras de la serpiente yarará ñata es clave evitar zonas donde esos animales suelen habitar, especialmente en sitios de pastizales altos, zonas rocosas o cerca de cuerpos de agua en la Patagonia y el centro de Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Al caminar por el campo o trabajar en áreas rurales, se recomienda usar botas de goma o calzado grueso y pantalones largos, ya que la pequeña cabeza y los colmillos cortos de la especie dificultan que atraviesen este tipo de protección.

Se debe revisar y sacudir la ropa, el calzado y la ropa de cama antes de usarlos también ayuda a evitar encuentros accidentales.

Es importante no meter las manos en huecos, pilas de leña o debajo de piedras, donde pueden esconderse. Al realizar tareas agrícolas o de limpieza, mover objetos con herramientas y no con las manos.

Ante una mordedura, se debe mantener la calma, inmovilizar la extremidad afectada y acudir lo más rápido posible a un centro de salud, sin realizar cortes ni succionar el veneno. El antiveneno específico disponible en Argentina demostró ser efectivo, pero la atención médica inmediata es fundamental para evitar complicaciones graves.