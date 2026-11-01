Un desarrollo del INTA busca proteger el intestino con anticuerpos del huevo

Los Premios Alimentación del Futuro son una iniciativa del CIATI, organización de Villa Regina, Río Negro, y la Fundación Ciencia para el Ser, que fue creada por Alfredo Román Silva. Buscan reconocer e impulsar proyectos que conviertan avances científicos en soluciones concretas en alimentación saludable.

El primer premio de la edición 2026 fue para Ovoprotect, un desarrollo del INTA basado en anticuerpos de la yema de huevo. Se trata de un suplemento alimentario que utiliza anticuerpos presentes en la yema de huevo para actuar contra ciertos microorganismos que causan infecciones intestinales.

La propuesta, presentada por Luciana Rossetti, investigadora del Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA, apunta a combinar dos funciones: aportar nutrientes y ayudar a bloquear algunos agentes infecciosos. Está dirigida especialmente a niños y adultos mayores con vulnerabilidad nutricional, es decir, personas que pueden sufrir deficiencias de nutrientes y necesitan apoyo para mantener su salud.

Alfredo Román Silva expresó: “Creemos que el acceso a una alimentación saludable y nutritiva debe incluir a todas las personas. Este proyecto del INTA es un claro ejemplo de lo que buscamos. Por eso, impulsamos iniciativas basadas en ciencia, que ayuden a generar alimentos de mayor calidad, valor nutricional, que sean accesibles y sostenibles. Estas innovaciones que vemos hoy en el Premio Alimentación del Futuro muestran que es posible acercar alternativas superadoras y contribuir a una mejor calidad de vida, especialmente de quienes más lo necesitan”.

Cómo funciona

Ovoprotect utiliza inmunoglobulinas Y (IgY), un tipo de anticuerpo que se encuentra en la yema de huevo. Para obtenerlos, las gallinas reciben un estímulo que favorece la producción de anticuerpos específicos. Luego, esas moléculas se extraen de los huevos y se incorporan al desarrollo.

Los anticuerpos reconocen determinados microorganismos y pueden impedir que se adhieran a las paredes del intestino. Entre los agentes que el proyecto busca combatir figuran Salmonella, algunas variedades de Escherichia coli, Clostridium difficile, Shigella y Campylobacter. También incluye virus como el rotavirus y el adenovirus.

La innovación alcanzó nivel de madurez tecnológica TRL 5 y busca socios industriales (Foto: Magnific)

La iniciativa busca actuar contra esos patógenos y, al mismo tiempo, favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal (el conjunto de microorganismos que viven en el intestino). Muchos cumplen funciones beneficiosas, por ejemplo, en la digestión y en la protección frente a otros microorganismos.

La tecnología cuenta con la participación de Bioinnovo S.A., una empresa biotecnológica creada por el INTA y Vetanco S.A. El proyecto ya alcanzó un nivel de madurez tecnológica TRL 5, una categoría que indica que la tecnología se validó en un entorno relevante. Sus impulsores esperan avanzar hacia una producción a mayor escala y una posible llegada al mercado. Se encuentran en la búsqueda de socios industriales.