Cientos de personas marcharon a favor de la minería en Jacobacci

Numerosos vecinos de Jacobacci ayer a favor de la minería metalífera e hicieron un llamado a la dirigencia política instándola a no tomar decisiones sin darles la posibilidad de debatir el tema.

Más de 350 vecinos, entre ellos estudiantes, gremialistas, docentes y

comerciantes, se dieron cita a las 19 en la plaza de los Trabajadores

Ferroviarios donde manifestaron a favor del proyecto Calcatreu,

emprendimiento que se desarrolla a unos 82 kilómetros al sur de

Jacobacci, y por el desarrollo de la minería en la Región Sur. Fue la

primera marcha de una serie de actividades “pro mineras” que irán

desarrollando en el futuro.

Entre otras cosas, manifestaron la falta de trabajo y la posibilidad

de desarrollo, pero dejaron en claro que el apoyo a la megaminería

incluye los controles que sean necesarios para garantizar la

preservación del medio ambiente.

Foto José Mellado, agencia Jacobacci

“Hoy la falta de trabajo es la mayor preocupación que tenemos los

jacobaccinos. Queremos el desarrollo de nuestro pueblo y de la zona y

en ello la minería es una actividad que se complementa con las demás

que tenemos. No podemos cerrarle las puertas sin antes poder debatir

sobre el tema. Necesitamos oportunidades para todos”, afirmó Marcelo

Chapingo quien trabajó durante varios años en la Mina Ángela, un

yacimiento polimetálico ubicado a 116 kilómetros de Jacobacci, que

estuvo activo entre los años 1978 y 1992.

Julio Pino, estudiante de la Tecnicatura de Minería en el Instituto de

Jacobacci, pidió a la población informarse. “No podemos cerrarnos en

un NO sin una justificación científica. Con ayuda del conocimiento

académico y la responsabilidad del Estado podemos llegar a lograr un

desarrollo integral para todos”, señaló el joven.

Por su lado, Leandro Trafiñanco, integrante de la Comunidad Indígena

Peñi Mapu, pidió a los gobernantes que escuchen a quienes se

manifiestan a favor de la minería. “Hasta ahora ha venido ganando el

NO, sin contemplar a la gente que realmente necesita un trabajo.

Queremos ser escuchados. Tenemos que vencer el miedo que nos quieren

imponer. Vamos a luchar por una minería controlada, sin contaminación”

afirmó.

Foto José Mellado, agencia Jacobacci

Por último, el colaborador gremial de UOCRA Jacobacci, pidió a la

dirigencia política “no volver cometer el error que se cometió con la

central nuclear, que le impidió a la provincia generar 5.000 puestos

de trabajo. Necesitamos ser escuchados. Muchos de nosotros también

tenemos derecho a tener un trabajo digno, a progresar. Hoy muchos

jóvenes se van de Jacobacci porque no tienen posibilidad de trabajar y

muchos otros tienen que quedarse sin la posibilidad de estudiar porque

sus padres no pueden enviarlos a una universidad porque no pueden

pagarles una carrera”.

Luego del acto, que se extendió durante unos 40 minutos, los vecinos

marcharon por las calles de Jacobacci hasta llegar al municipio. Allí

fueron recibidos por el Secretario de Gobierno, Gonzalo Adaime a quien le entregaron una nota con unas 1000 firmas de vecinos que adhieren al proyecto Calcatreu.