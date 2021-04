Cinco canciones nuevas para descubrir este fin de semana

Hotel Surrender", de Chet Faker. Nick Murphy, cinco veces ganador del premio ARIA, productor, compositor y artista, anunció que el esperado nuevo álbum de su proyecto Chet Faker “Hotel Surrender”, se lanzará el próximo 16 de julio a través de su propio sello, Detail Records en asociación con BMG. Además, Murphy estrenó un nuevo single y video de Chet Faker "Whatever Tomorrow", que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

En una línea similar a los predecesores "Low" y "Get High", esta nueva canción es una continuación de los movimientos derivados del soul que fluyen sin esfuerzo desde Murphy. Después de un año de incertidumbre en medio de la pandemia de COVID-19, aborda la ambivalencia de nuestro futuro. Desde una introducción de palabras habladas, hasta la producción lenta y contundente y las inconfundibles voces entonadas, este single es el ADN de Chet Faker de principio a fin. Como aceptación de la rendición al futuro, las imágenes del video reflejan estos temas con Murphy apareciendo desde un televisor en tecnicolor granulado que podría ser un escenario intergaláctico.

Murphy dice sobre "Whatever Tomorrow": "Es una rebelión a esta idea que tienes que esperar por las cosas que necesitas. Parecía como que nos estaban vendiendo “mañana” y estábamos pagando por “hoy”. Entonces dije: “Fuck mañana, merecemos nuestras vidas ahora".

"Your Mom", de Serj Tankian. El video fue dirigido por el artista y animador David Bradford, quien ha trabajado con Tankian en proyectos en solitario, así como en proyectos con System Of A Down. Bradford comentó su concepto para el clip de "Your Mom": "Mientras escuchaba el comienzo de la canción, con la guitarra acústica más suave, imaginé un pájaro valiente volando sobre un campo, sin darse cuenta del peligro que aguardaba en la ceniza, la guerra.

Esto no impidió que el pájaro se deslizara hacia el peligro y tomara la forma de 'Your Mom”. Mientras los combatientes continúan su campaña de destruir la Tierra con sus bombas y el caos, la mamá convoca la fuerza de su conexión con la Madre Tierra y se convierte en la personificación de la justicia contra los combatientes. Ella les patea el culo y vuelve en forma de un pájaro, posado sobre los cadáveres de los destructores y restablece el equilibrio de la Tierra".

"Your Mom" es la tercera canción del EP “Elasticity”, que ya está disponible en formato digital y en CD. La versión del álbum en vinilo de color “galaxia” llegará el próximo 30 de abril.

Refix, de Sara Hebe. Sara Hebe continúa explorando su próximo disco esta vez con la salida de Refix. Con producción de Ramiro Jota, Refix es un track con base orientada al trap desde lo rítmico pero con sintes pop, confeccionada con programaciones enteramente electrónicas, con una poética oscura pero que finaliza en un house bailable. Una canción de amor y un relato de espera . Versos y rimas acerca de la locura a la que a veces nos lleva el amor y la fiesta.

La canción fue grabada en “El Horno” estudio de Buenos Aires y formará parte del nuevo álbum que Sara Hebe planea sacar este 2021. Como adelanto a fin del año pasado editó Teta, un tema super bailable y Sal Fina un reggaetón, ambos temas fueron parte de las canciones que más sonaron este verano.

“Ey”, de Barco. En este nuevo single y video de Barco la inconfundible y poderosa voz de Alejandro Álvarez se funde con la sólida y expresiva contundencia sonora de la banda.

Atravesando varias facetas en pocos minutos, la canción va de un funk soft bailable que insta al que escucha a mover el cuerpo, a un explosivo rock que se abre a través de un riff filoso que acompaña el lamento jovial de la voz, si se perdona el inevitable oxymoron. Desde allí la canción vuela hasta un lugar incierto, que se parece a un horizonte.



"Ey" es una profesión de amor comprometida y esperanzada, destinada a acompañar nuestras soledades otoñales.

El video fue realizado y dirigido por Tato Fernández e Ignacio Jabiu, cuenta con la particularidad de ser un video animado de altísima calidad que muestra los devenires de un astronauta que habita un mundo distópico y desolado.

La banda cierra una etapa con esta canción y se encamina hacia un nuevo horizonte sonoro, que comenzará a delinear lo que será su tercer álbum de estudio del que tendremos un single adelanto para mitad de año.

"En la mañana", de Luna Sujatovich. La cantante pianista y compositora lanza su carrera solista y presenta el single "En la mañana", canción que formará parte de su nuevo disco. "Animarnos a construir en el hacer, mirar para atrás y reconocer que la incertidumbre siempre ha estado, y que ella fue la leña que avivó el fuego para seguir adelante." comenta Luna sobre el nuevo material.

"En la mañana" es una de las canciones que formará parte de su nuevo disco, en el que la artista se propone exponer su talento y versatilidad musical, animándose a bucear en las aguas del jazz, rock alternativo, folklore local y ritmos del Río de la Plata. Luna es hija de Leo Sujatovich y hermana de Mateo, de Conociendo Rusia.