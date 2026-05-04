Boca visita a Barcelona en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca juega un partido clave este martes a la noche en Ecuador por la Copa Libertadores. El Xeneize visita a Barcelona en Guayaquil desde las 21 horas con transmisión de Telefé y Fox Sports.

El equipo de Claudio Úbeda está igualado en 6 puntos con Universidad Católica y Cruzeiro que juegan el miércoles en Chile. Por el sistema de desempate olímpico, los trasandinos están primeros, Boca segundo y los brasileros terceros.

Si el Xeneize consigue un buen resultado en Ecuador quedará bien parado para la clasificación ya que después le tocará cerrar el grupo con dos encuentros de local.

Sin Adam Bareiro, expulsado en Brasil, la duda es si juega el Changuito Zeballos o Milton Giménez. El resto serán el equipo que sale de memoria.

Después de este partido, Boca jugará nuevamente el sábado por los octavos de final del Apertura contra Huracán en la Bombonera.

Posibles formaciones

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos o Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Carlos Betancur

Estadio: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

Hora: 21

TV: Telefé y Fox Sports