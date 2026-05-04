La inesperada pelea entre Galperín y Coscu en redes: «La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada»

El empresario Marcos Galperin quedó en el centro de la polémica tras responderle al streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, en medio de un intenso debate en redes sociales sobre la situación de los jubilados en la Argentina.

El conflicto se originó luego de que el fundador de Mercado Libre reaccionara con un emoji sonriente a un video en el que una jubilada relataba que no le alcanza el dinero para vivir ni para comprar medicamentos.

El material consistia en una nota de una mujer a Todo Noticias, el cual fue levantado y recortado por la cuenta de X de Mati Smith (@Trumperizar), uno de los principales militantes de Milei en la ex Twitter.

Bajo el remate «kukismo en estado puro», el video concluía en que la jubilada respondiendo «nunca trabajé» ante la consulta sobre su pasado laboral.

Sin embargo, según precisó Infobae, el video después continuaba con la entrevistada aclarando que, como dedicó su vida a las tareas del hogar, nunca tuvo un empleo formal.

El cruce entre Galperín y Coscu por las jubilaciones

La burla de Galperin a las declaraciones de la jubilada generó múltiples repercusiones, dado a que, según Forbes, el empresario posee una fortuna de más de US$ 7.500 millones, lo que lo coloca en ser la segunda persona más rica del país.

Entre las decenas de usuarios que salieron a criticar el tweet de Galperín figuró Coscu: “Pero cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa…”.

. “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”, apuntó.

Galperin redobló la apuesta y respondió con un mensaje en el que planteó que quienes no trabajaron no deberían ser considerados jubilados: “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado. La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que si trabajaron y aportaron”, expresó.

«Como te gusta el quilombo Galperinardo», concluyó el streamer.