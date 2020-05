Cinco días sin que Bariloche registre un caso positivo de coronavirus

El último parte del Ministerio de Salud de Río Negro trajo alivio a la comunidad de Bariloche. Por quinto día consecutivo, no se registran nuevos casos de coronavirus en la ciudad.

Bariloche mantiene 25 casos activos de coronavirus y 52 altas; es decir un total de 77 casos desde los primeros días de abril.

La secretaria de Políticas Públicas de la provincia, Mercedes Iberó, aseguró que este domingo se descartaron 36 pacientes: 28 en Bariloche, 1 en Catriel, 1 en Jacobacci, uno en Chimpay y 4 en General Roca. Por otro lado, se confirmaron seis nuevos casos: 3 en Cipolletti y 3 en Roca.

Cipolletti suma 13 casos activos; Lamarque, 22; Allen, 5; Dina Huapi, 1; Roca, 15; Luis Beltrán, 15; Villa Regina, 4; Chimpay, 7 y Belisle, 1.

“Lamentablemente, hoy falleció un paciente de Chimpay, mayor de 70 años que tenía una enfermedad terminal. Estaba en cuidados paliativos. Cuando comenzó a empeorar, se lo hisopó", explicó Iberó y luego, detalló: "No se lo internó porque estaban esperando el final del paciente. Se aislaron s sus contactos estrechos. Fallece por coronavirus pero estaba con cuidados palitativos. Suman 9 los fallecidos en la provincia”.

Resaltó que “las camas no están colapsadas; solo tenemos 8 pacientes en terapia intensiva. Hay que tener en cuenta que cuando aumentó mucho el número en Bariloche, en ese primer mes ingresaron 30.000 personas que llegaban de afuera. Tenemos un aeropuerto internacional y puede ser que la gente trajera el virus”.

Respecto al pico de casos, aseguró que “irá dependiendo mucho de cómo va el aislamiento obligatorio. Vean que Bariloche ya no presenta casos positivos. En el Valle, aparecen uno o dos pero no cambia la curva. No creo que lleguemos al pico de la curva”.