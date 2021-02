Cinco intervenciones del Splif en Bariloche en las últimas horas

En pocas horas del jueves, los brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) registraron cinco intervenciones en barrios de Bariloche.

La primera salida fue al barrio Omega, donde se quemó un pastizal, en horas de la madrugada. Minutos antes de las 15, un hombre realizaba una quema en la calle Vereertbrugghen, a pocos metros de la terminal de tren, que se descontroló y motivó la intervención de los combatientes.

Al regreso de esa intervención, los brigadistas fueron advertidos sobre el incendio en el cerro Runge que avanzó rápidamente y llegó a quemar una parte del techo de un galpón.

“Fue el procedimiento más complejo por las características del lugar. Y lo cierto es que el fuego terminó muy cerca de las viviendas. Dos bomberos resultaron lesionados. Uno se resbaló, se sacó el hombro y se golpeó el pecho y otro se torció una mano”, señaló el coordinador del Splif Bariloche, Orlando Báez.

En este procedimiento, intervinieron cuatro móviles del Splif, seis móviles de Bomberos Voluntarios, Parques Nacionales y el helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Se quemaron pastizales, pinos y retama.

Tres horas después, el Splif recibió un nuevo llamado, en esta oportunidad, del barrio Dos Valles, donde se quemó un pino. Y a las 23, debieron concurrir a la parte alta del barrio El Frutillar ante una denuncia de quema de pastizales.

“Resaltamos la falta de conciencia de la gente más allá de que insistimos en que no hagan fuego, no hagan fogones en lugares no habilitados. La gente no entiende la gravedad de la situación. Tuvimos muchos días de sequía con mucho calor, un bajo porcentaje de humedad y jornadas con viento que ayudan a secar el material”, destacó Báez.

Días atrás, la gobernadora Arabela Carreras declaró el estado de la alerta máxima en Río Negro por 90 días. Dispuso la prohibición de realizar fuego al aire libre y toda actividad que pueda ocasionar incendios debido a las condiciones climáticas preponderantes de extremo calor y baja humedad.

El incumplimiento de esta medida habilita el inicio de acciones legales de carácter penal y patrimonial por daños y perjuicios contra los autores, causantes o responsables, con el objeto de obtener un resarcimiento de los gastos en que deba incurrir el gobierno para su combate y extinción.