Cipolletti: Nicolás Trecco y un golpe de efecto para el Albinegro

‘‘Le pude entrar con el empeine y la pelota hizo un efecto raro que descolocó al arquero’’. Así describió Nicolás Trecco su golazo desde 35 metros, el viernes por la noche en La Pampa.

Con ese tanto de visitante, Cipolletti logró el 1-1 en General Pico que lo depositó en 32avos de final de Copa Argentina. ‘‘Fue muy importante porque valió doble. Manolo la puntea y la deja muerta. Lo único que pensé fue pegarle al arco’’, comentó.

El Albinegro había recurrido al remate de afuera unos minutos antes, un recurso poco usado en la categoría. ‘‘A veces nos achican y perdemos un tiempo. Venimos probando más, ya me había sacado una el arquero el domingo’’, contó Trecco al respecto.

El delantero llegó a cuatro tantos en la temporada y es el máximo anotador del Capataz en la 2019/2020, en un contexto donde marca poco. ‘‘Los cuatro goles han servido. Para sumar de a tres o clasificar, así que estoy contento por lo que significó en este caso también’’, dijo.

El del viernes fue el tercer choque con Ferro en cuestión de días. Comenzaron con un pálido empate en la Visera en la ida de la Copa pero el domingo pasado por Federal A Cipo mejoró mucho y hace horas logró el pase copero en La Pampa.

‘‘Nos hemos enfrentado mucho, nos conocemos y son intensos. El primer tiempo de Cipo fue muy bueno, ellos se sorprendieron con la presión. Si no los marcas te filtran muchos pases y lo hicimos bastante bien. Si hubiésemos estado más finos hacíamos el segundo’’, resaltó el delantero, quien al mismo tiempo agregó: ‘‘en el segundo ellos se nos iban a venir, sumado al desgaste que estábamos haciendo con un viaje en el medio lo íbamos a sentir, pero el equipo estuvo bien en todas las líneas’’.

El rival por Copa Argentina será Colón de Santa Fe, que milita en la Superliga, donde viene a los tumbos y hace poco cambió de técnico. ‘‘Es muy importante, es el subcampeón de la copa Sudamericana, tiene jugadores de renombre e ilusiona enfrentar a un equipo así. Igualmente, ahora hay que pensar en el campeonato’’.

Cipolletti enfrentará mañana a las 17 a Peñarol de Chimbas en San Juan, por la fecha 17 del Federal A. El plantel viajaba en las primeras horas del domingo para tener una noche de descanso en tierras cuyanas.

De cara a lo que viene, Trecco no se conforma. ‘‘No tenemos que quedarnos. Que no nos den la primer piña para reaccionar. Tenemos que hacerlos sentir incómodos a ellos con la localía. Es un equipo de buen pie que necesita ganar así que esperamos hacer nuestro partido. Hay que meter las que tengamos. Los detalles definen en el fútbol profesional, no podemos fallar en las áreas’’, finalizó el atacante.

Cuando Trecco la mete, Cipo festeja. En un momento neurálgico de la temporada, el Albinegro metió un golpe de efecto que le puede dar más confianza para encarar el semestre.