Manuel Adorni convocó a la mesa política tras regresar de Neuquén: buscarán ordenar la agenda del Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó de Neuquén y puso en la mira en el Congreso. En medio de los escándalos que se desataron por las dudas sobre su patrimonio y viajes privados, el funcionario convocó a la mesa política con la intención de ordenar la hoja de ruta legislativa.

Manuel Adorni se reúne con la mesa política: prioridades y estrategias

El encuentro se llevará a cabo este mismo viernes a las 11 y aspira a cerrar los debates abiertos para definir las próximas prioridades a tratar en el Congreso.

Se espera la participación del ministro del Interior, Diego Santilli; de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Resta confirmar la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El ministro coordinador mantiene su agenda cargada de actividades para dejar atrás la repercusión que generó la investigación que se abrió en su contra. El jueves se mostró junto a Karina Milei en Vaca Muerta en otro gesto de blindaje al funcionario.

Con la llegada de Adorni a Buenos Aires, se enfocó en las sesiones ordinarias previstas para las próximas semanas. Hasta el momento, la Cámara de Diputados solo sesionó una vez en este periodo cuando aprobó la Ley de Glaciares.

Por esta razón, con la intención de retomar la agenda, la Casa Rosada espera poder avanzar con los detalles del proyecto de reforma política que contempla la eliminación de las PASO y la modificación del Código Penal para luego impulsar temas que generen mayor debate en la sociedad y les permita correr el foco mediático que recae sobre el jefe de Gabinete.

Por su parte en la Cámara Alta está previsto que el oficialismo inicie el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió varios cuestionamientos de los aliados y la oposición.

En el ecosistema libertario aspiran a mostrar una intensa actividad de gestión con la intención de abrir debates en torno a los proyectos de ley que busca impulsar este 2026 en el Congreso. Una importante voz del oficialismo, confesó: «Hay que generar ruido desde la gestión. Impulsar temas pendientes que abran el debate».