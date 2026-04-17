¿Llega la lluvia al Alto Valle? El pronóstico anticipa un viernes cálido, de viento y posibles tormentas

El Alto Valle se prepara para un cierre de semana con temperaturas que rozarán los 25°C. Si bien a la noche suele refrescar, la tardes se mantendrá cálida.

Este viernes 17 de abril será otra jornada ideal para realizar actividades al aire libre, pero se abre la posibilidad de registrar algunas precipitaciones. Además el Servicio Meteorológico Nacional indicó que otro factor que se suma es la presencia de viento.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 28 de marzo

De acuerdo a los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima en Neuquén alcanzará los 24°C, mientras que en Roca llegará a los 25°C durante la tarde.

Por su parte, la mínima se posicionará en los 16°C respectivamente, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde pesada ´por la presencia de humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se advierte sobre la formación de tormentas que podrían estar acompañadas de lluvias y chaparrones aislados durante distintas horas de la jornada. Según el pronóstico del tiempo, las franjas horarias más comprometidas serán la mañana y la noche.

Otro factor determinante del día será el viento, especialmente en la tarde, donde se preven ráfagas que oscilarán entre los 42 y 60 km/h.