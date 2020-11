Cipolletti sumó tres nuevos alimentadores de media tensión

La distribuidora Edersa puso en servicio tres nuevos alimentadores troncales de media tensión. Están vinculados a la nueva estación transformadora Ingeniero Cipolletti, que se inauguró el año pasado y se financió con fondos de Plan Castelo. Desde la empresa informaron que las obras elevarán considerablemente la capacidad de abastecimiento de buena parte del Alto Valle y ofrecerán un enorme respaldo eléctrico para la localidad de cara a los próximos años.

Los trabajos desarrollados por la distribuidora en coordinación con el gobierno provincial demandaron meses de trabajo, que no se interrumpieron durante la cuarentena. Forman parte de un paquete integral de proyectos que buscan incrementar la capacidad de abastecimiento, modernizar las instalaciones en general y proveer de mayor previsibilidad a todo el sistema eléctrico de una Cipolletti que ahora cuenta con tres puntos de abastecimiento eléctrico: la ET Alto Valle, la ET 4” (instalada en zona El 30 ) y la nueva ET Ingeniero Cipolletti, que sumará estos tres nuevos alimentadores a los 16 ya existentes.

“La ejecución de obras durante este año llegará a todos los puntos de la localidad. Estos tres nuevos distribuidores se suman al ya construido en la zona noroeste; al desarrollo de un nuevo alimentador sobre la calle Pacheco; el soterramiento de medio kilómetros de red en media tensión en la zona de los puentes carreteros; y la modernización del sistema en general”, explicó el ingeniero Damián Faas, técnico operativo de la sucursal Cipolletti de Edersa. Este paquete de obras superará los 20.000.000 de pesos de inversión.

“La demanda de potencia histórica de la ciudad ronda los 60 MVA, que se satisfacía con los 40 MVA de ‘Alto Valle’ y los 30 MVA de ‘ET 4 Cipolletti’. Ahora, con el nuevo nodo de abastecimiento, sumaremos otros 30 MVA. Así, tendremos previsibilidad en el servicio durante los próximos años y un gran respaldo eléctrico no sólo frente al aumento exponencial de la demanda, también frente a potenciales inconvenientes en la ET “Alto Valle”, graficó Faas.

Los tres alimentadores que quedaron en funcionamiento el domingo robustecerán el sistema de distribución de Cipolletti pero también de localidades aledañas, aumentando la capacidad de potencia, ofreciéndose como respaldo y generando la modernización de las redes eléctricas.

Para el caso, el distribuidor bautizado “San Luis” abastecerá a barrios, loteos e industrias ubicados en la calle que le dio nombre y hacia el norte de la ciudad; el “Mariano Moreno” llevará energía a barrios como Las Viñas, Parque, Santa Rosa, planta de empaque de Kleppe y sectores aledaños; y el “Santa Cruz” a los barrios El Trabajo, La Paz, Filipuzzi, San Lorenzo, Almirante Brown y zonas aledañas.

“Estas son obras fundamentales para la ciudad por el aumento de la capacidad eléctrica, la modernización de nuestras redes eléctricas y la confiabilidad que ello acarrea, tanto en materia de previsibilidad del servicio como de la seguridad pública”, culminó el ingeniero de Edersa.