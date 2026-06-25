Tras los terremotos, Estados Unidos activa ayuda humanitaria y equipos de emergencia en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de 150 millones de dólares para financiar las labores de asistencia humanitaria en Venezuela, tras los devastadores terremotos que sacudieron al país el miércoles.

Estados Unidos anuncia US$150 millones y despliega rescatistas en Venezuela

La Casa Blanca también ordenó el despliegue inmediato de brigadas de rescate e ingenieros para apoyar en las zonas de desastre, en momentos en que la cifra oficial de víctimas asciende a 188 muertos y más de 1.500 heridos, reportó el diario El Nacional.

El Departamento de Estado detalló mediante un comunicado que canalizará 100 millones de dólares a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela.

Los 50 millones de dólares restantes los recibirán organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales que operan sobre el terreno.

Entre los organismos encargados de ejecutar estos recursos figuran: World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps., Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Además del apoyo financiero, la administración estadounidense activó el envío de dos brigadas élite de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California).

Estos equipos especializados —conformados por bomberos, personal médico, ingenieros estructurales y unidades caninas— cuentan con experiencia previa en catástrofes de la región, como su reciente despliegue en Jamaica tras el paso del huracán Melissa.

Debido a que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece clausurado por los daños en su infraestructura, el Departamento de Estado coordina la logística y el traslado de los especialistas en conjunto con el Pentágono.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles por la noche que instruyó a las agencias federales a actuar con urgencia.

«He ordenado a nuestro gobierno actuar con rapidez para asistir a Venezuela ante el devastador número de muertes», afirmó el mandatario.

De acuerdo con el último balance de las autoridades venezolanas, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado hasta el momento 188 fallecidos, 1.520 heridos y al menos 346 estructuras colapsadas o gravemente afectadas, entre las que se incluyen hospitales, centros comerciales y edificios residenciales.

NA