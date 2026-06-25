La Justicia ratificó el sobreseimiento de un acusado por supuesto fraude en la venta de un lote en Bariloche

Un hombre que fue investigado por la supuesta venta de un terreno que no le pertenecía resultó sobreseído por defectos y omisiones en la acusación, según lo resuelto por el juez de revisión Martín Arroyo, quien rechazó los argumentos en contrario expuestos por la querella, en representación de una pareja que se presento como damnificada.

La acusación por el delito de estafa ya había sido desistida por la fiscal Sofía Ocampo. El abogado defensor Marcos Miguel también había reclamado el cierre del caso, en beneficio del imputado -Miguel Peralta-, quien afrontó una investigación que se prolongó “por tres años y diecinueve audiencias”. Dijo también que su defendido pretendía dejar atrás una demanda por la cual perdió su trabajo como camionero.

El terreno que fue objeto de litigio está ubicado en Villa Los Coihues y Peralta llegó a enfrentar una formulación de cargos por estafa, acusado de haberlo vendido la propiedad en 18.000 dólares sin tener título habilitante. El querellante Mariano Miró dijo que el medio empleado para formalizar la venta fue un “documento privado inválido” y que también hubo responsabilidad del escribano que certificó la operación.

Miró polemizó en plena audiencia con la fiscal Ocampo, quien defendió el sobreseimiento dictado por el juez Miguel Pichetto y leyó sus fundamentos. Dijo que no fue de ningún modo una decisión arbitraria. Pero para Miró había evidencias del “ardid o engaño” exigido para la estafa, que no fueron valoradas. “El imputado nunca tuvo posesión del inmueble. Hay un plexo de pruebas que el juez no llegó a escuchar”, se lamentó.

Habló de un “enriquecimiento patrimonial antijurídico”, pero no logró convencer al juez. La fiscal dijo que antes del control de acusación el querellante fue notificado del desistimiento, para que pida continuar con una acusación autónoma, pero “lo dejó precluir”.

El juez Arroyo, a la hora de decidir, dijo que su colega Pichetto había realizado un análisis adecuado, cuando evaluó que no se podía ir a juicio sin prueba suficiente del ardid. Dijo por ejemplo que se alega la falsedad de una firma pero no se puede demostrar, porque el supuesto firmante “se radicó en Miami y tiempo después murió”.

Refirió que esa contingencia debió probarse con el certificado de defunción o con testigos, que nunca fueron aportados. Consideró entonces que el sobreseimiento impugnado por la querella estuvo “ajustado a derecho” y debía ser confirmado. El abogado querellante le anticipó a este medio su voluntad de recurrir al Superior Tribunal de Justicia.