Trágicos sismos en Venezuela: el vacío diplomático traba la ayuda humanitaria desde Argentina

Los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el último miércoles dejaron un saldo trágico provisorio de más de 180 muertos y 1500 heridos. Frente a este dramático escenario, el gobierno de Javier Milei se topó con un escollo estructural: la imperiosa necesidad de coordinar el envío de asistencia humanitaria hacia un país con el cual no mantiene representación diplomática activa desde hace casi dos años.

La solidaridad del Estado argentino se canalizó inicialmente a través de dos comunicados oficiales, emitidos por la Oficina del Presidente y la Cancillería. Durante la mañana del jueves, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, informó que logró comunicarse con su par venezolano, Yván Gil, para expresarle «la disposición de proveer asistencia humanitaria».

Quirno, quien se encontraba en Nueva York participando de actividades de la ONU, detalló que las conversaciones se retomaron a nivel de cancillerías y que la instrucción de ponerse a disposición provino directamente de Milei. «Dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe», afirmó el funcionario, asegurando que los equipos «permanecen en contacto y coordinación».

Pese a este acercamiento técnico, el gesto no tuvo correlato público por parte del régimen. Ni la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ni el propio Gil hicieron referencia alguna a la comunicación argentina, marcando un fuerte contraste con los agradecimientos públicos que el gobierno venezolano sí extendió a otros mandatarios internacionales. Argentina y Milei fueron omitidos de todas las menciones oficiales.

Una embajada acéfala y el rol paralizado de Italia

“La verdad no hay mucho más para decir porque no tenemos representación diplomática”, reconoció a Infobae un funcionario gubernamental al tanto de las negociaciones. Ante esta severa limitación, Argentina se apoya en una «red de cooperación consular de distintos países amigos que colaboran con la información, como Italia», aunque la misma fuente aclaró que desconoce si está en evaluación la reapertura de la embajada en Caracas, un paso diplomático que dio, por ejemplo, Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

La ruptura total fue producto de una escalada ininterrumpida. El quiebre definitivo ocurrió en agosto de 2024, cuando el régimen forzó la expulsión de todo el personal diplomático argentino de Caracas. Esa crisis estuvo atravesada por el asilo de seis dirigentes opositores venezolanos en la sede; cinco de ellos fueron posteriormente rescatados por Estados Unidos a mediados de ese año, mientras que el sexto se entregó y luego falleció. Desde aquel momento, no hay funcionarios argentinos en territorio venezolano.

Tras esa intempestiva salida, Brasil aceptó asumir la representación de los intereses nacionales. Sin embargo, ese vínculo se rompió en enero de 2026, cuando el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva abandonó la función a raíz de sus profundas diferencias diplomáticas con la administración de Milei.

Como alternativa, Argentina le solicitó a Italia —amparada en la estrecha relación entre Milei y la primera ministra Giorgia Meloni— que tomara a su cargo esa representación. El trámite quedó pendiente de la aprobación del régimen de Rodríguez, que nunca respondió de manera oficial.

“De eso ni se habla, ni ha salido nada oficial, ninguna resolución. Para mí quedó como frezado, salvo que haya algo medio informal”, detalló un funcionario argentino vinculado a la actividad diplomática con Italia, y agregó un dato gráfico contundente: “De hecho debería flamear la bandera italiana en la embajada, y eso claramente no está ocurriendo”.

Opciones de asistencia y la intervención de los Cascos Blancos

Ante el actual vacío institucional, los caminos para que Argentina canalice su ayuda son acotados. Las vías posibles incluyen aguardar un pedido expreso del gobierno venezolano (como ocurrió con México, que recibió una solicitud directa), actuar en bloque con otros países, o bien coordinar la ayuda a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el plano doméstico, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, coordinó durante la noche del miércoles los posibles cursos de acción junto a los equipos de seguridad y la Cancillería. Entre las opciones principales figura el envío de una delegación de Cascos Blancos, el histórico cuerpo de asistencia humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores que cuenta con una vasta experiencia operativa, habiendo intervenido en más de 400 misiones a lo largo de 81 países desde su creación en 1994.

Vías de contacto y el desesperado reclamo por los presos políticos

En paralelo a la logística de rescate, la Cancillería habilitó canales de contacto directo y exclusivos para los ciudadanos argentinos residentes en Venezuela que resultaron afectados por los sismos:

Correos electrónicos: diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar

diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar Líneas telefónicas: +54 9 11 5061-5903 (solo mensajes de WhatsApp) y +54 9 11 5040-7243 (solo mensajes de voz).

La crisis humanitaria también reavivó los reclamos de fondo por los detenidos en el país caribeño. Las tensiones, que alcanzaron su etapa más aguda cuando Milei desconoció el cuestionado triunfo electoral de Maduro en julio de 2024, incluyen el reclamo público y en foros multilaterales por dos argentinos.

Si bien el gendarme Nahuel Gallo —detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar por un paso fronterizo con Colombia— logró ser liberado, el abogado Germán Giuliani aún permanece retenido por el régimen, incomunicado y sin asistencia consular ni legal. En las últimas horas, su hermana, Vanesa Giuliani, relató el dramatismo que atraviesan los detenidos políticos y lanzó un mensaje directo a Delcy Rodríguez: “Que dejen a los secuestrados políticos comunicarse con sus familias. Libérenlos para que puedan ayudar, ¿o esperamos que las réplicas los sepulten? ¡Qué castigo por Dios!”.

Mientras Argentina define su mecanismo de ayuda, la respuesta internacional avanza por otros carriles. Erik Høeg, embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, informó que el bloque ya activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil, movilizando la coordinación de equipos de rescate y apoyo satelital para asistir a la población venezolana. “Sigo con tristeza lo ocurrido en Venezuela, país que conocí en funciones anteriores. Mi solidaridad con las familias afectadas”, expresó el diplomático.

Desde el ámbito religioso, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) también sumó su mensaje. A través de una misiva dirigida a monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, la institución transmitió “la cercanía fraterna y la solidaridad para con el pueblo de Venezuela ante los terremotos acontecidos”.