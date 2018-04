Denunció que una vecina le gatilló en la cabeza

Una vecina de Balsa Las Perlas denunció ayer en Fiscalía que una mujer que vive a pocas cuadras de su casa la cruzó en la calle y después de decirle que iba a matarla, sacó un arma de fuego y le gatilló varias veces. “Ya no tolero más vivir de esta manera y que teme por su vida y la de su familia”, aseguró.

El hecho habría ocurrido el domingo, cerca de las 16, cuando Natalia Wachnowcki, fue de su casa a la de una conocida a buscar un cuaderno para su hijo. “La crucé cuando estaba por doblar en la esquina de mi casa y pensé en ignorarla por todos los problemas que hemos tenido con ella y su familia. Cuando se me acercó me dijo que me iba a matar y en ese momento vi que sacó un arma de fuego, tipo revólver y me disparó”, relató Natalia a “Río Negro”.

La mujer afirmó que le gatilló varias veces a ella y a su hijo y que, por fortuna, la bala no salió. “Nos salvamos de casualidad. Ya no podemos más vivir así, no sabemos qué hacer con esta familia porque han tenido problemas con todos los vecinos”, aseguró. La abogada de la damnificada, Gisela Moreira, adelantó que solicitará un prohibición de acercamiento hacia Natalia y todo su grupo familiar para evitar un nuevo incidente.