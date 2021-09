Clausura de obra violada

Quiero hacer pública la violación de la clausura de una obra, que linda con mi propiedad en el muro medianero oeste, por demolición y construcción clandestina. Dicha medida fue llevada a cabo por un inspector municipal mediante la colocación de un acta en el portón, pero no las fajas correspondientes.



Vivo en la casa “B” 23 de la calle Cheuquén, entre Rivas y Palacios, del barrio Bouquet Roldán y llevé a cabo repetidas denuncias en principio por daños causados al demoler, como algunas fisuras menores en vigas y columnas, rajaduras de lado a lado en la medianera, daños en las cargas del techo y posteriormente por los avances en la construcción, al no observarse hasta el momento el cartel con los permisos obligatorios.



El acta fue retirada, pero la obra no se detuvo y avanza rápidamente pues se trata de construcción en seco, que corresponde a la empresa “Siglo XXI” que tiene su sede en la calle Planas, y constituiría la continuación del edificio de la misma hacia Cheuquén mediante la realización de un depósito. Se debe tener en cuenta al respecto, que el código urbano sólo permite sobre la mencionada arteria el funcionamiento de salones de exhibición y venta. A pesar de que puse al tanto a Administración y Fiscalización Municipal de la desobediencia de la medida de clausura por parte del propietario, no se registraron nuevas inspecciones. Mi inquietud va en aumento puesto que se trata de una gran construcción y temo que los perjuicios causados, que por ahora son leves, puedan incrementarse ante la falta de controles



Los habitantes de Bouquet Roldán vemos cómo el modo de vida de un barrio humilde y tranquilo, con familias dialogando en las veredas y niños en las calles, se ve alterado por construcciones de futuros depósitos, apertura de corralones, etc. que, a pesar de no estar permitidos, comienzan a perturbar nuestra cotidianeidad. Cabe esperar que se apliquen las sanciones que corresponden por parte del Tribunal de Faltas, ante las contravenciones que señalo. De lo contrario se hará realidad que los ricos no piden permiso, si cuentan con impunidad para violar legislación cuantas veces quieran.

María del Carmen Spósito

DNI 10.559.463

NEUQUÉN