FECENE respaldó el proyecto de ley para impulsar el desarrollo del GNL en Neuquén

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) expresó su respaldo al proyecto de ley destinado a promover el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), al considerar que se trata de una iniciativa estratégica para fortalecer las inversiones, ampliar la actividad económica y consolidar el liderazgo energético de la provincia.

FECENE respaldó el proyecto de ley para impulsar el GNL en Neuquén

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que el proyecto representa una «oportunidad histórica» para transformar el potencial de Vaca Muerta en crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo para Neuquén.

En ese sentido, destacó la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de impulsar acciones vinculadas al desarrollo de la industria, así como el trabajo conjunto con YPF para avanzar en un proyecto de escala internacional que permita posicionar a la provincia y al país entre los principales exportadores de energía.

Desde FECENE señalaron que las más de 550 empresas que integran la federación acompañan el crecimiento de Vaca Muerta desde sus comienzos mediante inversiones, innovación y la generación de empleo local.

Según indicaron, el desarrollo del GNL abrirá una nueva etapa para las empresas proveedoras neuquinas, con mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y para miles de trabajadores.

La entidad también remarcó el impacto que tendría la participación de proveedores locales en la cadena de valor. De acuerdo con el comunicado, cada contrato adjudicado a una empresa neuquina genera un efecto multiplicador sobre la economía provincial, impulsando nuevas inversiones, consumo y empleo, además de permitir que una mayor proporción de la renta generada por los recursos de Vaca Muerta permanezca en la provincia.

Finalmente, FECENE reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno de Neuquén, las empresas operadoras y los distintos actores de la industria para fortalecer el entramado productivo local, promover el desarrollo de proveedores neuquinos y contribuir a que el crecimiento del sector energético se traduzca en progreso y bienestar para la población.