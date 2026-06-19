La curiosa comparación de Mauricio Pochettino entre argentinos y estadounidenses

El técnico argentino logró su segundo triunfo con la Selección de Estados Unidos. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Mauricio Pochettino saboreó la clasificación de Estados Unidos a los diecieseisavos del Mundial tras la victoria 2-0 ante Australia en Seattle.

El entrenador argentino disfruta del gran presente de su Selección, que acumula puntaje ideal y sueña con llegar lejos en la Copa del Mundo.

La comparación de Mauricio Pochettino entre hinchas argentinos y estadounidenses

«¿Qué significa que coreen mi nombre? Increíble. Argentina tiene unos hinchas increíbles, pero acá los estamos igualando», deslizó Mauricio Pochettino tras la victoria de este viernes.

🇺🇸 Después de la victoria de Estados Unidos ante 🇦🇺 Australia por 2-0, Mauricio Pochettino fue ovacionado por el público local.



💬 "Que coreen mi nombre es increíble", declaró post partido. Y agregó: "Argentina tiene unos hinchas increíbles, pero acá los estamos igualando"



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Luego, el argentino se refirió a Alex Freeman, autor del segundo gol de hoy: «Él tiene el potencial para ser uno de los mejores jugadores en este mundo en su posición».

Además, Pochettino consideró la ausencia de Pulisic: «Siempre difícil porque queremos tener a todos los jugadores en forma. Es un jugador importante para nosotros, pero esto es un equipo. Hoy era imposible que jugara. Esperamos que en el próximo partido esté disponible, pero si queremos ganar la competición necesitamos al equipo completo. Todos los jugadores necesitan ser importantes, pero por supuesto Christian es uno de los mejores jugadores del mundo y espero que pueda recuperarse lo antes posible y pueda demostrarlo en el campo y ayudar al equipo».

«Creo que fue un partido fantástico otra vez, muy buena primera mitad. Creo que dominamos el partido contra un equipo muy duro», cerró el entrenador argentino.