Marruecos se impuso a una débil Escocia con el gol más rápido del Mundial 2026

Marruecos sacó ventaja rápido ante Escocia y luego mantuvo la diferencia hasta el final. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Marruecos venció por 1-0 a Escocia con el gol más rápido de la Copa del Mundo y son los líderes del grupo C. Los Leones del Atlas quedaron en las puertas de la clasificación. El seleccionado africano ocupa el primer puesto con 4 puntos (+1) mientras que Escocia ahora aparece en la segunda plaza con 3 unidades (0), resta el encuentro entre Brasil y Haití.

Marruecos pegó rápido al minuto con una buena acción colectiva que tuvo varios toques sucesivos de lado a lado hasta que Brahim Díaz habilitó a Ismael Saibari y el delanteró definió con precisión en el área para vencer la resistencia del arquero Gunn y anotar el 1-0 para los africanos.

Marruecos anotó el gol más rápido del Mundial 2026

A los 10, tuvo Marruecos el segundo. Tras una recuperación, Ounahi filtró un pase al área para Saibari que no alcanzó a impactar con el arco de frente.

¡GOLAZO COMO CONTRA BRASIL! Saibari, flamante refuerzo del Bayern Munich, la dejó colgada del ángulo y marcó el 1-0 de Marruecos ante Escocia en tan solo 1'PT.



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En otra acción de riesgo a los 18, Hakimi llegó por derecha en velocidad pero el arquero Gunn logró achicar y evitar el segundo.

Por su parte, Escocia llegó sobre el cierre con un centro de Robertson que buscó a McGinn, que llegó solo por la derecha y no pudo conectar bien en dirección al arco cuando llegó sin marcas.

En el segundo tiempo, Marruecos llegó con El Khannouss y el balón se estrelló en el travesaño, antes de irse al córner. Los escoceses llegaron con Mc Tominay y su remate potente que Chadi Riad barre y despeja al córner.

A los 43, Mc Tominay remató de media vuelta tras recibir en el área, pero Bhouaddi interfiere y le permite a Bono atrapar el balón.