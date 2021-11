Clausuran la pista de aterrizaje de los aviones hidrantes de Bariloche

El Aeroclub Bariloche fue clausurado por la Administracion Nacional de Aviacion Civil Argentina (Anac). La medida se conoció ayer antes de un vuelo que ya no pudo concretarse y rige hasta el 10 de enero.

Daniel Dias, vocal de la comisión directiva del Aeroclub, se mostró sorprendido por la decisión y aseguró que desconocen el motivo de la clausura. «Así lo determinó la jefa de Aeródromo y no presentan justificativo alguno para el cierre«, dijo.

El cuidador del aeroclub, que funciona desde 1942 en Bariloche, reconoció que se enteraron de casualidad. «Sucede que antes de cada vuelo, se consultan los Notam (Notice to Airman o Avisos a los Aviadores). Es información para los pilotos con las novedades de cada lugar. Cuando surge algún problema, se publica. Así nos enteramos que estaremos cerrados hasta el 10 de enero«, advirtió Dias.

Agregó que los Notam solo contienen información «rápida y resumida» que permite saber a un piloto si puede aterrizar o no o bien, si hay alguna información de último momento. «Avisan simplemente si hay algún equipo fuera de servicio o animales en la pista, entre otras circunstancias pero son mensajes cortos», dijo.

Ante la noticia de la clausura, se convocó a una reunión urgente para este viernes entre los representantes de la Anac, la comisión del Aeroclub y el Club de Planeadores. También se podrían sumar los referentes de combate de incendios.

«Hoy no se puede volar desde o hacia el aeródromo. No sabemos tampoco cómo impactará esto en los aviones de combate de incendios que llegan en diciembre. Con el aeródromo cerrado, no puede aterrizar ninguna aeronave. Acá hacen el abastecimiento de agua y tienen un lugar para los pilotos. Tampoco puede operar el helicóptero que más allá de los incendios forestales, hace servicio comunitario«, manifestó Dias.

Este diario intentó comunicarse con la responsable de la ANAC en Bariloche pero argumentó que no estaba autorizada a brindar información del tema.