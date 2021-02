Clownfluencia vuelve a escena en nombre de la risa

Contra viento y marea, pero con la risa como estandarte comenzó la tercera edición del Festival Nacional Clownfluencia, con la presencia de cuatro compañías de teatro y circo de la región y el país. Se desarrollará hasta el domingo en escenarios de Plottier y Neuquén.





Realizado en 2014 y 2016, desde entonces las dificultades económicas fueron postergando su tercera edición hasta este año. Y no es que las cosas hayan mejorado ni mucho menos para este evento independiente y autogestivo, más bien al contrario: la pandemia profundizó las dificultades. Sin embargo, fue la incertidumbre material y espiritual que generó esta pandemia la que impulsó al grupo Entretenedores Teatro a realizarlo “contra viento y marea”, en palabras de Ain Andrés, directora y principal organizadora del evento.

La capacidad para las funciones de Plottier es de 150 personas con entrada a la gorra. En Neuquén, es de 150 personas con entradas a $350.



“Cuando decidimos, allá por agosto, hacer esta tercera edición lo hicimos con la incertidumbre de no tener ninguna certeza. No sólo porque no sabíamos si íbamos a poder hacerlo presencial, sino porque como festival autogestivo e independiente, veíamos todo muy cuesta arriba, pero sentíamos que este año era necesario hacerlo para brindarle a la gente la posibilidad de la risa, que es sanación y catarsis”, asume Ain Andrés.

A continuación, una sinopsis de cada una de las obras y el día, hora y lugar de las respectivas funciones.

“Cirqueando en Familia”, Compañía Dúo de Dos (Plottier). Este elenco familiar de Circo, para ganar el corazón de su público procura hacer de todo, se esfuerzan al máximo desafiando todos los límites de la naturaleza humana para demostrar sus habilidades. Sumado a numerosas destrezas, como el swing, hula hula, malabares, acrobacias todo esto acompañado de mucho humor para toda la familia. Este viernes a las 21.30 en el Salón de las Artes, Plottier.

"Cirqueando en familia", de Plottier.

“Aquí y Aqua,” del elenco Periplas (Choele Choel). Pamplona y Pipistrela muestran breves historias de personajes muy familiares y su relación con un elemento natural indispensable: El Agua. Todo fluye bien hasta que en un breve paseo cotidiano se encuentran con un cambio muy importante en el paisaje ¿Podrán resolverlo? Por el bien de todos y todas esperemos que lo logren. Este viernes a las 21 en el escenario Volver al Arte (Chubut y Santa Cruz, Neuquén).

"Arafue", de la compañía Cucurruca.



“Arafue”, de la compañía Cucurruca (Buenos Aires). Un día en la vida de Cucurruca, una mujer payasa que viaja por cada pueblo en su casa con ruedas, encontrando en el camino las formas de sobrellevar el presente, siendo la alegría un gran canal de supervivencia. Adaptación de textos de Clarice Lispector. Este sábado a a las 21 en el escenario Volver al Arte (Chubut y Santa Cruz) y el domingo a las 21.30 en el Predio de la Expo Plottier.

Marabunta Teatro, de Mendoza, llega con "Lo que esconden los sombreros".

“Lo que esconden los Sombreros”, del elenco Marabunta Teatro (Mendoza). Tres seres distintos, especiales se acercarán al público de una manera tierna y divertida, creando una atmósfera de juego y reconocimiento del otro como personas diferentes pero iguales en un encuentro creativo, imaginativo y dinámico que invita a grandes y chicos por igual. Este sábado a las 21.30 en la Sala de las Artes de Plottier y el domingo a las 21 en el escenario Volver al Arte (Chubut y Santa Cruz).

Además...

Por streaming: se presentará la obra “ Atroden”, del elenco Cucurruca. La misma se podrá ver de manera gratuita este viernes a las 19.30, por el Facebook de Cultura Centenario.

Seminario de Bufón de la Mano de la Cordobesa Julieta Daga, destinado a Artistas que se animen a incursionar en esta técnica milenaria. La capacitación se dictará este viernes y sábado en el teatro Ámbito Histrión.



Para información de cómo acceder a las entradas , se puede solicitar a través del WhatsApp 299-5066341 o a través de Facebook: Ámbito Histrión, Entretenedores teatro. Como así también acercándose a La Casa de la Cultura de Plottier