Colapsó el hospital de Jacobacci por casos COVID

El hospital no tiene camas disponibles para pacientes COVID y los agentes de salud trabajan hasta 16 horas diarias. Foto: José Mellado

La capacidad de internación para pacientes COVID está colapsada en el hospital “Dr. Rogelio Cortizo” de Jacobacci, situación que incrementa cada vez más la preocupación en los trabajadores de Salud que muestran muy agotados y hasta impotentes por la falta de responsabilidad social de gran parte de la población.

Durante el último mes, los casos de coronavirus se han triplicado. Actualmente la ciudad tiene 115 casos activos y 357 en total, con 233 recuperados y 9 personas fallecidas.

El hospital “Dr. Rogelio Cortizo” es el único centro de atención para la salud que tiene la ciudad y además recibe derivaciones de distintos pueblos de la zona. El marcado aumento de contagios por coronavirus, colapsó la capacidad de internación.

Trabajadores de Salud detallaron que, de las 28 camas disponibles para internación, 20 fueron destinadas a casos COVID y el resto denominadas “camas limpias” para destinar a casos quirúrgicos o personas que presentan otras patologías y requieren internación.

“Desde hace unos diez días, la situación es muy crítica. Nuestro hospital no tiene más lugar para internación de pacientes con coronavirus. Necesitamos cuidarnos. Estamos colapsados" señalaron angustiados, trabajadores de Salud.

Agregaron que los centros de derivaciones están en Bariloche, Roca y Cipolletti, ciudades que también tienen sus capacidades de internación colapsadas. “Hace unos días tuvimos un pacientes esperando cuatro días para poder derivarlo, porque no había camas disponibles en ninguna de estas ciudades. No es una situación que solo nos afecta a nosotros, sino a la provincia” agregaron.

A principio de la pandemia, para descomprimir el nosocomio, se habilitó un “hospital modular” en dependencias del Club Huahuel Niyeo, ubicado frente al nosocomio jacobacino. Allí se derivan casos ginecológicos, obstetricia y neonatología.

También se habilitó una residencia ferroviaria para internación del personal de Salud contagiado, donde actualmente hay 3 pacientes, y un hotel céntrico para alojar a pacientes con síntomas leves.

A estos lugares se les suman viviendas particulares que cuentan con disponibilidad de ambientes, donde permanecen alojadas personas contagiadas, pero que presentan síntomas leves.

Otros pacientes permanecen internados en centros de salud de San Carlos de Bariloche.

Desde hace un largo tiempo, puntualmente los médicos, y también trabajadores de otras áreas del nosocomio vienen pidiendo a la población que respeten las medidas preventivas y la restricciones vigentes.

“Si la gente no toma conciencia y se empieza a cuidar, vamos estar peor. Más de un 90% de los contagios son por juntadas, reuniones sociales, por personas que comparten el mate. Tenemos que acostumbrando a vivir con el virus, pero debemos hacerlo responsablemente. Debemos usar el tapa boca, respetar el distanciamiento, no tomar mates, no juntarnos a comer un asado o festejar un cumpleaños.... la situación es muy critica y necesitamos cuidarnos más que nunca” sentenciaron los trabajadores.