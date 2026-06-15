Saibari, el goleador de Marruecos que le marcó un golazo a Brasil y será refuerzo de Bayern Munich tras el Mundial

Cientos de miles de futboleros, de esos que únicamente ven a sus equipos y algún que otro partido importante, descubrieron a Ismael Saibari en este Mundial 2026. El delantero de Marruecos se presentó en sociedad con un golazo nada más ni nada menos que a Brasil en el empate 1-1 por el Grupo C.

Apenas unos días después, su carrera dio otro salto, ya que se convirtió en flamante refuerzo de un gigante de Europa.

Bayern Munich había mostrado interés en el jugador de PSV. Su versatilidad le permite moverse con destreza por todo el frente de ataque e, incluso, partir mucho más retrasado en el campo de juego. Oportunista y con gran olfato goleador, pocas veces suele fallar cuando tiene el arco cerca.

El golazo de Saibari a Marruecos en el Mundial

🚨 BREAKING: Ismael Saibari to FC Bayern, HERE WE GO! Deal sealed 🔴⚪️🇲🇦



Exactly two weeks after exclusive story on Bayern in talks for surprise move, Saibari joins the German champions.



€55m fee to PSV Eindhoven, medical in USA and then official. All done. ✅ pic.twitter.com/NzuFsBCApZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Esas son una de las tantas virtudes que convencieron al técnico Vincent Kompany en avanzar por Saibari, de 25 años y prometedora participación con los Leones del Atlas en Estados Unidos.

Consciente de que la Copa del Mundo es la vidriera más grande de todas y su brillante desempeño podría traer nuevos pretendientes, el conjunto bávaro se movió rápido y llegó a un acuerdo para que sea su nueva incorporación.

La propuesta que terminó de convencer al marroquí nacido en Tarrasa, Barcelona, y a su actual equipo neerlandés, donde tenía contrato hasta diciembre de 2029, es de 55 millones de euros. Una cifra más que interesante en la Eredivisie.

En los próximos días se someterá a la revisión médica en Estados Unidos y, una vez que deje de rodar la pelota, se mudará a Alemania para ser presentado y afrontar el máximo desafío de su trayectoria.

En la última temporada, Saibari mostró sus credenciales de artillero letal: marcó 19 goles y repartió nueve asistencias en 37 partidos. A veces jugando como referencia de área y otras como mediocampista ofensivo. En total, desde su llegada a Eindhoven, acumula 42 tantos y 29 pases gol en 142 presentaciones.