Colectivos en Roca

Roca

Desde hace unos años soy usuario del transporte 18 de Mayo. Siempre observé mucha deficiencia, como cambio de horarios, de frecuencias y de recorridos sin comunicar debidamente a los usuarios. Pero lo más grave aún es que ningún colectivo tenga plataforma para discapacitados.

Yo en este momento si no tengo dinero no puedo viajar, debido a que en este momento me muevo con un andador por un desplazamiento de prótesis de cadera. Viajo diariamente del barrio Cooperativa La Barda al centro, ya que tengo que hacer los trámites para acelerar mi intervención de cadera y no lo puedo llevar a cabo porque no cuento con los medios. No sé que hacer, ni tampoco se dónde empieza el servicio y comienza el negocio. Nadie hace ni dice nada. Todos parecen sordos y ciegos.

Osmar Coronel

DNI 11.086.068