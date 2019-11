Comer para no pensar, no decir, no sentir o no sufrir

Por Agustina Murcho (*)

licenciada en Nutrición



Los nuevos tiempos, el desorden, la vorágine del día a día y el "mostrarnos bien" que impulsan las redes sociales son factores que influyen en las emociones del ser humano. Altibajos en relación a las emociones y trastornos alimenticios son algunos de los problemas más recurrentes en estos tiempos, en relación a la salud.

Aparece en escena un término no tan nuevo pero poco escuchado: "alexitimia", la incapacidad de poder expresar e identificar emociones. Este concepto está ligado en forma directa con las personas que sufren trastornos alimenticios. No solo ellos lo padecen, pero es muy común que quien tenga algún trastorno de alimentación lo sufra.

• En los trastornos por atracón y bulimia, la persona tiene episodios recurrentes de atracones (en bulimia con método compensatorio y en trastorno por atracón sin compensación). Son personas que comen para no decir, no pensar y no sentir, claramente de manera inconsciente. La comida, en este sentido, es un "alivio" momentáneo para la persona. Es una vía de escape, llenan ese vacío, "expresan" sus emociones a través de la comida, calman dolores, pero a su vez es una manera de autodestruirse.



• Esto se sabe muy poco, y es algo que se tiene que saber ya que se cree que la obesidad y el sobrepeso viene por culpa de "Netflix, el sillón y la comida" o por culpa de la industria solamente. Cuando es muchísimo mas complejo. Aunque no existieran las fábricas de alimentos de baja calidad ni el sillón ni Netflix, los problemas de peso y patologías seguirán existiendo porque no pasa solamente "por lo que se come", sino por qué se come, con qué fin, con qué frecuencia y en que cantidad.

• Los que juzgan no deben conocer ni de cerca lo que es esto. Hay poca información sobre lo que es la comida y las emociones, y ni hablar de los trastornos alimentarios. Se cree que la persona con obesidad siempre come por "gordo" y que son "vagos", cuando detrás de todo eso hay millones de cosas muchísimo más complejas.

La alexitimia es la condición psicológica que impide la identificación, control y expresión de las emociones, propias y ajenas. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN) un 10% de la población mundial sufre de alexitimia. Las características más comunes de la alexitimia son:



• Dificultad para identificar y comunicar sentimientos.

• Dificultad para distinguir afectos de sensaciones corporales.

• Escasa capacidad de simbolización: poca o nula fantasía y actividad imaginativa.

• Preferencia para ocuparse de eventos externos más que de experiencias internas.

De acuerdo con diferentes autores, a estas características básicas pueden agregarse las siguientes:

• Alto grado de conformismo social, que se puede confundir con "normalidad", pero que es un comportamiento rígido sujeto a reglas convencionales.



• Impulsividad: los conflictos se manifiestan en acciones irreflexivas, sin que el propio sujeto las relacione con las emociones subyacentes.

• Tendencia a establecer relaciones interpersonales estereotipadas, ya sea de dependencia o de aislamiento.

Esto, sumado a las dificultades por los trastornos alimenticios, sean por delgadez como la bulimia o anorexia, o por sobrepeso como la obesidad, hacen que, quienes sufren alexitimia, tengan un contexto social aún más difícil de encarar y sobrellevar como consecuencia de sus emociones y la imposibilidad de comprenderlas tal cual son.

(*) Licenciada en Nutrición especializada en trastornos alimenticios. Autora de los libros "Podemos comer de todo" (2017) y "Podemos querernos más" (2018).