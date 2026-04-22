Plan Volver al Trabajo: Pettovello apelará el fallo que ordena restablecer pagos a casi un millón de personas

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció que apelará la medida judicial que ordena restablecer el pago del programa Volver al Trabajo a casi un millón de beneficiarios.

La decisión fue tomada luego de que la Justicia Federal de Campana dictara una medida cautelar a partir de un reclamo presentado por cinco personas, en la que se dispuso la continuidad del beneficio pese a que el Gobierno sostiene que el plan ya finalizó.

El argumento del Gobierno sobre el Plan Volver al Trabajo

Desde la cartera nacional remarcaron que el programa Volver al Trabajo había cumplido su plazo de vigencia de dos años, por lo que se encontraba legalmente finalizado. En ese marco, indicaron que se había lanzado una convocatoria para reemplazarlo por esquemas de capacitación laboral mediante vouchers, orientados a facilitar la inserción en el empleo formal.

Según el comunicado oficial, la medida judicial tiene “graves consecuencias sobre el presupuesto” y compromete la ejecución de políticas consideradas prioritarias.

Impacto en otras políticas

El Ministerio advirtió que, de mantenerse la decisión judicial, podrían verse afectadas iniciativas como los programas de formación laboral y la implementación de la doble escolaridad en sectores vulnerables.

En ese sentido, el Gobierno considera que la restitución masiva del plan implicaría redireccionar recursos que ya estaban asignados a otras áreas.

Con la apelación, el Ejecutivo buscará que instancias superiores revisen la medida cautelar y definan si corresponde o no mantener los pagos del programa.

El caso abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y la Justicia en torno a la continuidad de políticas sociales y el uso de recursos públicos, en un contexto de ajuste fiscal y redefinición de programas estatales.