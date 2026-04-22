Donald Trump aseguró haber frenado ejecuciones en Irán, pero Teherán lo desmiente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en la red Truth Social que Irán accedió a detener la ejecución de ocho mujeres manifestantes, y atribuyó el resultado a su intervención directa con los líderes iraníes, aunque las autoridades de Teherán rechazaron sus declaraciones.

Donald Trump atribuye a su intervención la liberación de manifestantes

En su mensaje, Trump escribió: “¡Excelentes noticias! Me acaban de informar que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán asesinadas. Cuatro serán liberadas de inmediato y las otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión. Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi petición, como presidente de Estados Unidos, y hayan cancelado la ejecución prevista”, según CNN.

Sin embargo, las autoridades iraníes negaron que hubiera intención de ejecutar a ninguna de las mujeres. Estas versiones contradictorias amplifican las dudas sobre la veracidad y verificabilidad de la información relacionada con casos individuales dentro del sistema judicial iraní.

El anuncio se enmarca en una serie de ocasiones previas en las que Trump afirmó que se habían dictado sentencias de muerte en Irán que luego resultaron ser cuestionables o no verificadas.

NA