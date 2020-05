Comercios de Neuquén no van a superar el 50% de ventas que tenían antes de la pandemia

Desde hoy, los comercios habilitados en la cuarentena pueden abrir por más tiempo en la provincia. Daniel González, presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), destacó la nueva extensión horaria pero indicó que las expectativas igual es que no se llegue ni a la mitad de las ventas que había previo a la pandemia.

Por el duro golpe que significó para muchos tener las persianas bajas por dos meses o por la caída drástica del nivel de actividad varios locales decidieron cerrar. Por este motivo, esta semana Acipan recorrerá la ciudad para tener precisiones sobre cuántos locales están vacíos.

Daniel González, dijo que la ampliación de apertura era una solicitud que venían demandando. El nuevo horario permitido para los locales es de lunes a viernes de 12 a 19 horas, y los sábados de 9 a 19 horas.

González, mencionó que contribuyó a repuntar la actividad, el sumar la semana pasada la atención en público.

"Realmente ha mejorado sustancialmente. Cuando funcionó el take away, retiro en puerta, no hubo demasiado movimiento, porque el neuquino está más relacionado con el consumo presencial", explicó.

Desde Acipan desean que a la brevedad se incorpore la apertura con público en locales gastronómicos o de belleza. "Esperamos que la etapa que venga, sean con apertura, aunque sea con la menor cantidad de gente que se puedan sentar en la mesa”, pidió el presidente de la asociación de comercio en declaraciones radiales.

Recordó que los locales gastronómicos y los relacionados con el turismo son los que más han sufrido la cuarentena.

"Esta semana estamos haciendo una encuesta sobre cantidad de locales vacíos, porque hemos visto que han cerrado muchos comercios. Queremos comparar con otros meses a ver cuántos locales han cerrado", comunicó Daniel González.

Dijo que en la última encuesta que hicieron, previo a la pandemia, en 200 cuadras detectaron que había 300 locales vacíos. Está cifra creen que aumentó notoriamente en los últimos dos meses.

“Hay locales que pudieron sobrevivir los 60 días cerrados y otros no pudieron aguantar los gastos fijos", observó. Al respecto, insistió en la necesidad de que el Estado ayude con el pago de sueldos.