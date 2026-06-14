Tiene piscinas naturales, aguas cristalinas y vuelos directos: el paraíso de Brasil que enamora a los argentinos

Las piscinas naturales de Porto de Galinhas son uno de los principales atractivos turísticos del nordeste brasileño. Foto: gentileza.

Porto de Galinhas, una de las joyas turísticas del nordeste de Brasil, aparece en el radar de los viajeros como uno de los destinos de playa más atractivos para visitar en 2026. Ubicado en el estado de Pernambuco, este rincón tropical combina paisajes paradisíacos, aguas transparentes y una infraestructura turística consolidada que lo convierten en una opción ideal para parejas, familias y grupos de amigos.

Uno de los principales encantos de Porto de Galinhas son sus famosas piscinas naturales. Estas se forman durante la marea baja gracias a una barrera de arrecifes que crea espejos de agua cálidos y cristalinos a pocos metros de la costa. Allí, los visitantes pueden practicar snorkel y observar una gran variedad de peces de colores en un entorno que recuerda a un acuario natural.

La experiencia suele completarse con los tradicionales paseos en jangada, las embarcaciones típicas de la región que trasladan a los turistas hasta los arrecifes. Se trata de una de las actividades más emblemáticas del destino y una de las más elegidas por quienes buscan disfrutar de cerca la riqueza marina de la zona.

Más allá de las piscinas naturales

El atractivo de Porto de Galinhas no termina en sus aguas transparentes. El pueblo conserva un ambiente pintoresco, con calles peatonales, comercios de artesanías, bares y restaurantes donde se puede degustar la gastronomía típica del nordeste brasileño.

Uno de los símbolos más reconocidos del lugar son las esculturas de gallinas elaboradas con troncos de cocoteros, que decoran distintos puntos del centro urbano y se han convertido en una parada obligada para las fotografías de los visitantes.

Las aguas transparentes permiten observar peces de colores a pocos metros de la costa. Foto: gentileza.

Además, la región ofrece otras playas de gran belleza. Entre ellas se destaca Muro Alto, famosa por sus aguas tranquilas protegidas por arrecifes que forman una extensa piscina natural ideal para nadar y realizar actividades acuáticas. También sobresale Maracaípe, una playa preferida por los amantes del surf y reconocida por sus iniciativas de conservación del caballito de mar.

Un destino para visitar durante todo el año

Otro de los puntos fuertes de Porto de Galinhas es su clima tropical. Las temperaturas cálidas predominan durante los doce meses del año, lo que permite disfrutar de sus playas en cualquier temporada.

La oferta de alojamiento también es amplia y variada. Desde exclusivos resorts con servicios todo incluido hasta posadas familiares y opciones más económicas, el destino ofrece alternativas para diferentes presupuestos y estilos de viaje.

¿Cómo llegar a Porto de Galinhas desde Argentina?

Para los turistas argentinos, llegar a Porto de Galinhas es cada vez más sencillo. La puerta de entrada más utilizada es Recife, capital del estado de Pernambuco, ubicada a unos 60 kilómetros del balneario.

En los últimos años crecieron las conexiones aéreas entre Argentina y el nordeste de Brasil. Desde Buenos Aires existen vuelos directos hacia Recife y también hacia Natal, operados por distintas aerolíneas. Una vez en Recife, el traslado por carretera hasta Porto de Galinhas demora aproximadamente una hora.

La cercanía con el aeropuerto internacional de Recife es una de las ventajas que destacan los viajeros, ya que permite combinar comodidad y rapidez para acceder a uno de los destinos de playa más buscados de Brasil.

Datos para viajar a Porto de Galinhas