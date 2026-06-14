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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este lunes 15 de junio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz programados de Calf.

Cortes de luz programados de Calf.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este lunes 15 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 15 de junio

CALF indicó que el corte programado para este lunes será de la siguiente forma:

  • De 7.30 a 13.30 hs
  • Zona: Barrio Cordón Colón, Islas Malvinas y zonas aledañas a Antártida Argentina entre Catriel y Chrestia.
  • CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
  • Motivo: Ampliación y renovación de equipamiento para fortalecer la red y mejorar la confiabilidad del suministro.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este lunes 15 de junio.

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