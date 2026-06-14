Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este lunes 15 de junio en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este lunes 15 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 15 de junio

CALF indicó que el corte programado para este lunes será de la siguiente forma: