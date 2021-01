Comienza el ciclo teatral "Entresalas" en Neuquén

Después de casi un año de silencio y oscuridad, tres salas teatrales neuquinas comienzan a llenarse de sonidos y de luz. Nuevas y viejas historias esperan que estos espacios, que tuvieron que mantenerse cerrados a causa de la pandemia, abran sus puertas y se expandan calles y patios para recibir la creatividad de los teatreros y los aplausos del público.

La reapertura de los espacios para funciones presenciales no fue fácil. Salir adelante es un desafío para todos y la solidaridad y colaboración es el camino que eligieron los gestores del ciclo “Entresalas” para el que se unieron El Arrimadero, Deriva Teatro, ambos de Neuquén capital, y El Zaguán de Plottier y que hoy tendrá sus primeras funciones y se extenderá hasta el 27 de febrero.

Obras de teatro, títeres, danza y circo esperan al público al aire libre y en espacios que contarán con los protocolos y cuidados sanitarios necesarios ante la pandemia de covid 19 y con entradas a la gorra para que todos puedan disfrutarlas. Esta propuesta cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, que impulsa la reactivación de la actividad con el plan A Cielo Abierto, al que adhiere esta iniciativa.

Preparar y programar el ciclo no fue fácil, pero sí necesario para Verónica Martínez, fundadora de Deriva Teatro, Adriana Iglesias de El Arrimadero y Silvana Araiz integrante del grupo de gestión de El Zaguán, quienes contaron a RÍO NEGRO su experiencia y lo que esperan de “Entresalas”, que cristaliza el trabajo de mucho tiempo.

“Belisario y el violín” de la compañía Ana Luna es una de las propuestas para los chicos.

Iglesias recordó que cuando comenzó la pandemia, “que afectó particularmente a las salas de teatro independiente”, surgió “algo bueno” que fue el trabajo en red. “Nos pusimos a trabajar en red entre las salas a pesar de las diferencias. Y fue algo que aprecié mucho, me gusta mucho trabajar en conjunto, creo que las cosas pueden funcionar mejor. A partir de ese trabajo entre salas nos conocimos con gente con la que no nos conocíamos personalmente y pudimos congeniar cómo hacer frente a la situación”.

Así estuvieron todo el año comunicados pensando alternativas y proyectos en conjunto, analizando la situación, hasta que a fines de 2020 se permitió la reapertura de las salas y así surgió este proyecto estival, algo atípico porque como resaltó Martínez la temporada veraniega nunca fue fuerte para el teatro. “Al contrario solíamos cerrar en enero y en febrero. Y esta vez por la situación crítica de la que venimos decidimos salir a buscar al público. Como sabemos que el verano es difícil nos unimos para poder proporcionar funciones a la comunidad”, agregó.

De la propuesta participarán los elencos los neuquinos Buscón Teatro, Reina del Circo, compañía Pim Pam Pom, Ana Luna, Titerón, Puppa Bakhala, los standaperos Lage, Gandini y Soldini y también Maisanta de Bariloche, Gariboleros Circo de Allen; Claudia Ganquin (Buenos Aires) y el rionegrino Ariel Ojeda; Tersites de Buenos Aires y compañía El Nido de Rosario y Montevideo.

Las funciones se realizarán los fines de semana y muchas de ellas serán al aire libre, en la calle Misiones frente a la sala de El Arrimadero de Neuquén capital que se cerrará para instalar un escenario y en el patio del teatro El Zaguán de Plottier y también en las salas.

"Fuego frío", una puesta de Águila Mora.

La idea de las organizadoras fue que al aire libre se ofrezcan los espectáculos para las infancias “porque durante todo el año no hubo actividades para este sector de público”, las que abrirán la programación cada semana, explicó Martínez. Después habrá espectáculos para la familia y para adultos. En cada una de las salas estarán montadas “obras que se hace difícil” llevar al escenario callejero.

Para El Zaguán todo es novedad. “Por primera vez en la historia del teatro, que este año cumple nueve años, participamos de un circuito que es totalmente autogestionado por parte de las tres sala. Y por abrir nuestro patio que nunca se había usado para hacer espectáculos al aire libre así que es todo un desafío y un aprendizaje”, explicó Araiz.

Las funciones se efectuarán respetando el protocolo establecido, tanto al aire libre como dentro de las salas teatrales. “Es un protocolo que tiene el objetivo de cuidarnos. Las sillas va a estar puestas a una distancia determinada, con la posibilidad de hacer burbujas para las personas que son convivientes, familia, pareja, así que es importante reservar entradas porque hay cupos limitados”, aclaró la directora y actriz Verónica Martínez. Para realizar las reservas hay que dirigirse a las redes sociales de El Arrimadero, Deriva Teatro y El Zaguán, o llamar al +54 9 2995 12-7497.

“Astilla de u9n mismo palo”, obra de Buscón Teatro que se sumará a la programación de febrero.

Esta iniciativa para Iglesias “no solo incluye lo bueno que es la reapertura de las salas, si no también la reactivación de la actividad teatral. Les artistes han pasado una situación muy difícil a lo largo del 2020 y ésta es una buena oportunidad para volver al escenario, para volver a escuchar los aplausos del público, si bien económicamente no nos va a redituar demasiado, ninguno va a salir muy airoso con esta propuesta”, pero “sí se empieza a reactivar. Se empieza a respirar de nuevo el teatro y eso es súper importante”.

Programación

Hoy

“Lila y Limón” (Titerón), a las 20:30, frente a El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén). Títeres para chicos.

Máscaras en escena (intervención), a las 21, frente a El Arrimadero.

“El circo de los mendicantes” (Tersites), a las 22:30, frente a El Arrimadero. Títeres para adultos.

Mañana

“Lila y Limón”, a las 20, patio del teatro El Zaguán. Títeres para chicos.

“El circo de los mendicantes”, a las 21:30, patio del teatro El Zaguán de Plottier. Títeres para adultos.

Viernes 22

“El fuego frío” (Águila Mora Escénica), a las 22, en Deriva Teatro, Sarmiento 841, Neuquén. Para adultos.

Sábado 23

“Belisario y el violín” (Compañía Ana Luna), a las 20:30, en El Arrimadero. Títeres para chicos.

“El circo de los mendicantes”, a las 22, frente a El Arrimadero. Títeres para adultos.

Domingo 24

“Belisario y el violín” (Compañía Ana Luna), a las 20:30, patio del teatro El Zaguán. Títeres para chicos.

Máscaras en escena (intervención de los asistentes del Taller de Máscaras), a las 21:30, patio del teatro El Zaguán.

“Cuentos de una noche de verano” (El H y Cía.), a las 22, en el patio del teatro El Zaguán.

Domingo 31

“Doma” (Claudia Ganquin y Ariel Ojeda), a las 22, en Deriva Teatro. Danza contemporánea.