Comienza el festival de teatro Pichi Keche para niños y adolescentes

Estelunes comienza el cuarto Festival Internacional de Teatro Infantil Pichi Keche de Bariloche y Dina Huapi que se extenderá hasta el domingo 18.

Los organizadores aclararon que esta edición “se realizará en un formato mixto, priorizando las actividades virtuales pero integrando también algunas presenciales con todos los resguardos por la pandemia de coronavirus”.

De todos modos, todas las actividades se pueden seguir en formato virtual, a través del canal de YouTube llamado Festival Pichi-Keche.

Este encuentro surgió en 2017 con la intención de incentivar el desarrollo de propuestas artísticas para niños en Bariloche y la Patagonia. Este año se integraron elencos locales e internacionales.

“Entendemos que el contexto en el que nos toca llevar adelante el festival requiere de un giro en términos no sólo de producción sino también de oferta de propuestas. Por eso, la elección de los grupos, actividades y propuestas se realizó con criterios diferentes a los tradicionales de convocatoria abierta”, señaló Silvia Pérez Sisay, la directora del Festival.

Para esta edición, se integraron propuestas que habían quedado preseleccionadas el año pasado y se sumaron a artistas “que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica debido a la pandemia”. De esta forma, expresaron, “se amplió la cantidad de propuestas, sumando circo y títeres a la programación; además de incluir contenido de interés para el público adolescente”.

Los organizadores recalcaron que “el modelo de construcción del encuentro es autogestivo; por eso, se abrió la posibilidad para que quien quiera, pueda donar dinero y ayudar a pagar a los trabajadores que se suman a este evento con el objetivo de apoyar y fomentar la cultura”.

La programación del festival:

-Pre festival por You tube Festival Pichi Keche, a la gorra virtual

-Sábado 10 de octubre a las 16: “Cuentos al Atardecer”, del Equipo Pirconi Producciones (Bariloche). Domingo 11 de octubre a las 16: “Vení que te cuento”, de Silvia Perez Sisay (Bariloche).

-Lunes 12 de octubre:

A las 15, “Al gran bonete ¿Se le han perdido los juegos?”, de Cristina Kirianovocz (Dina Huapi). Dirigidopar a toda la familia.

A las 16, “La familia de las burbujas”, de Julia Almaraz (Bariloche). Dirigido a niños de 4 a 12 años.

A las 17, “EnTRESvista a Repentino y Popelina en TRES actos”, de Círculo de Artes Escénico (Quito, Ecuador). Dirigido a toda la familia.

-Martes 13 de octubre:

A las 15, “Cuentos con magia” de Mago Tony Aranz (Dina Huapi). Dirigido a toda la familia.

A las 16, “Signing Hands: "Working with and for the Deaf child” y "Manos que firman: Trabajar con y para el niño sordo ”, de Jayne Batzofin (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Dirigido a artistas, docentes y familias.

-Miércoles 14 de octubre:

A las 15, “Conversando con mi estómago”, de Fabian Bobek (de Katsrin, Israel). Dirigido a niños de 4 a 12 años.

A las 17, “Chuma entrevista y escucha a los niñxs: Hablemos de Pandemia”, de Cristian Fierro (Ciudad de Buenos Aires). Dirigido a niños de 2 a 10 años.

-Jueves 15 de octubre:

A las 15, “BATU”, de Ieltxu Ortueta (coproducción del País Vasco y Brasil). Dirigido a niños de 4 a 12 años.

A las 17, “Palabras Titeriles”, de Títeres al viento (Bariloche). Dirigido a niños de 2 a 8 años.

-Viernes 16 de octubre:

A las 11, “Conversatorio de elencos” con participantes de todos elencos. Dirigido a artistas, docentes y familias. Actividad Gratuita.

A las 16, “Entrevista sobre la experiencia de jugo de niñxs de Australia”, de Michelle León (Sidney, Australia). Dirigido a niños de 10 en adelante.

A las 17, “Juguemos al circo al derecho y al revés”, de Gariboleros Circo (Allen). Dirigido a toda la familia.

-Sábado 17 de octubre:

A las 11, “Conversatorio sobre Infancias en Pandemia”, de Mesa de Padre, Madre, Artista, Directivo, Docente y Abuela (Bariloche). Dirigido a artistas, docentes y familias. Actividad Libre.

A las 15, “Acrovoladores”, de Alzando Vuelos (Dina Huapi). Dirigido a toda la familia.

A las 16, “Cuentos Sonoros”, de Grupo Baco Teatro (Bariloche). Dirigido a toda la familia.

A las 17, “Hábitat”, de Teatro al vacío (coproducción de México y Argentina). Dirigido a niños de hasta 7 años y familias

-Domingo 18 de octubre:

A las 15, “Juego Grandes chiquitos”, de María Virginia Calvo (Bariloche y Cipolletti). Dirigido a toda la familia.

A las 17, “Recital de clausura Pez al revés”, de Mariano Pose (Bariloche). Dirigido a toda la familia.

Los talleres se transmiten a través del canal de Youtube Festival Pichi Keche y tienen un valor de 650 pesos para argentinos y 10 dólares para extranjeros.

-Lunes 12 de octubre, de 11 a 12: “Creando Títeres e Historias en casa”, por Virginia y David (Bariloche). Dirigido a menores de 12 años acompañados de un adulto.

-Martes 13 de octubre, de 17 a 19: “Taller de Mimo Clown para niñxs”, por Cristian Chuma Fierro (Ciudad de Buenos Aires). Dirigido a niños de 7 a 12 años.

-Miércoles 14 de octubre, de 18 a 20: “¿Cómo Escribir…? Relatar, contar, una historia, Novela, Poema”, por Izan (España). Dirigido a adolescentes.

-Jueves 15 de octubre, de 10 a 13: “Gestión de proyectos culturales y artísticos para Niñez”, por Pirconi Producciones (Bariloche). Dirigido a artistas, coordinadores de espacios sociales, docentes, gestores, productores o personas interesadas.

-Jueves 15 de octubre, de 17 a 20: “Creación de experiencias estéticas para niñes en entornos cotidianos”, por Teatro al Vacío (coproducción México y Argentina). Dirigido a docentes de nivel inicial y primario y adultos interesados.

-Viernes 16 de octubre, a las 19: “Taller de danza contemporánea”, por Carolina Paredes (Bariloche). Dirigido a adolescentes.

-Sábado 17 de octubre, a las 19: “Intervención de danzas urbanas”, por Ayelén Aguirre (Bariloche). Dirigido a adolescentes.

-Domingo 18 de octubre, a las 11: “Taller de circo en familia”, por Dúo de dos Circo (Neuquén). Dirigido a toda la familia en la Sala Gabino Tapia.