¿Cómo donar sangre durante la pandemia de Coronavirus en Neuquén?

El primer día que entró en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país, a raíz de la pandemia de Coronavirus, solo tres personas se acercaron a donar sangre al Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén (CRH). “Fue terrible”, aseguró su directora, Paulina Rodríguez. Por eso es que lanzaron la campaña #YomeQuedoenCasa, después de donar sangre.

Es muy importante que no se interrumpa el tránsito de personas que se acercan al CRH. “Sigue habiendo pacientes que requieren transfusiones crónicas, onco-hematológicos. Se suspendieron algunas cirugías, pero las cirugías oncológicas no, y la sangre no se fabrica en la farmacia, básicamente la única manera de conseguirla es que alguien voluntariamente la done”, manifestó Rodríguez, que es médica especialista en hemoterapia.

Lo que se hizo hasta el momento desde el CRH es convocar a los donantes voluntarios para que concurran. El promedio actual es de 12 a 13 personas diarias.

Los únicos que no están aptos para donar son aquellos que hayan viajado en el último mes a zonas de circulación viral: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, Chile, Brasil y Estados Unidos. También quienes hayan estado en contacto con casos sospechosos o confirmados de personas con COVID-19 en los últimos 14 días. Quienes dieron positivo directamente no podrán hacerlo por un período de 90 días (tres meses), a partir de la recuperación.

Pueden donar las personas entre los 18 y 65 años de edad con un peso de 50 kilos o más. Desde los 16 años está permitido con autorización de padre, madre o quien esté a su cuidado.

La diferencia, en este contexto de distanciamiento social, es que es necesario tramitar un turno para evitar la aglomeración de personas (ver aparte). “Estamos respetando las distancias de un metro y medio, tomamos todas las medidas de bioseguridad, estamos limpiando los sillones después de cada donante”, indicó la profesional.

Una vez acordado el horario deben presentarse en la sede del CRH, ubicada en Planas 1915 con su Documento Nacional de Identidad. Se recomienda desayunar liviano y consumir abundante agua, media hora antes de asistir.

Las personas gays, lesbianas, travestis y trans no tienen prohibido donar sangre en Argentina. En 2015 el ministerio de Salud de la Nación eliminó la exclusión por orientación sexual o identidad de género que estaba dentro del cuestionario y que fue un reclamo histórico de las organizaciones LGBTIQ+.

El CRH articula con los servicios de hemoterapia de los hospitales de la provincia. Allí se realizan los procesos de fraccionamiento, calificación biológica, almacenamiento adecuado y distribución de hemocomponentes en el sistema de salud.

Las recomendaciones

*Solicitar turno. Es para evitar la aglomeración de personas. Hay que llamar al (0299) 4481213/4482595 o ingresar al Facebook del Centro Regional de Hemoterapia.

*Dónde voy. Planas 1915 de la ciudad de Neuquén. De lunes a sábado de 8 a 14 horas.

*Llevar DNI. Desayunar liviano y consumir agua media hora antes de donar.