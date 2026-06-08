Anunciaron obras millonarias de agua y cloacas en Cipolletti ante la expansión de la zona norte

Las obras de agua y cloacas apuntan a garantizar servicios básicos para la expansión de la zona norte de Cipolletti. Foto: Flor Salto.

La Municipalidad de Cipolletti y el Gobierno de Río Negro anunciaron este lunes un paquete de obras de infraestructura destinado a garantizar servicios básicos en uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

Las iniciativas incluyen un nuevo sistema cloacal para la zona norte de Cipolletti, que será financiado íntegramente con fondos municipales, y una obra de abastecimiento de agua potable a cargo de la Provincia a través de Aguas Rionegrinas.

En diálogo con este medio, el intendente Rodrigo Buteler destacó la magnitud de los proyectos y aseguró que representan una inversión estratégica para el futuro de Cipolletti. «Me animo a decir que son las dos obras más importantes de toda la gestión», afirmó el jefe comunal.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, junto al Gobernador, Alberto Weretilneck. Foto: Flor Salto.

Según explicó, la disponibilidad de servicios básicos resulta clave para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de quienes viven en la ciudad. «Habla de una planificación estratégica de la ciudad, habla del ordenamiento, habla de darle calidad de vida a esa gente», sostuvo.

Buteler remarcó además que la infraestructura es una condición necesaria para consolidar nuevos barrios y desarrollos. «Son obras muy caras, son obras millonarias, pero son las obras que hacen la diferencia en el crecimiento de la ciudad», señaló.

El sistema cloacal que busca acompañar el crecimiento hacia el norte

La obra municipal contempla la construcción del denominado Sistema Cloacal Norte, una intervención valuada en aproximadamente $4.700 millones que será financiada en su totalidad por el Municipio.

El proyecto forma parte de un plan integral dividido en distintas etapas. La primera corresponde a la ejecución prioritaria de la infraestructura principal, mientras que las siguientes prevén la expansión hacia el norte de Rimmele y la solución definitiva para la Cuenca VI.

La iniciativa incluye redes domiciliarias, el Colector Principal Norte, la Estación Elevadora Norte y una cañería de impulsión. La estación elevadora será el corazón del sistema, ya que permitirá bombear los efluentes hacia la red troncal existente.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, presentó la obra cloacal en zona norte. Foto: Flor Salto.

Consultado por este medio, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, explicó que la obra tendrá una extensión superior a los seis kilómetros y combinará tramos que funcionarán por gravedad con otros que requerirán bombeo. «Posiblemente es la obra más importante en el sistema cloacal que el municipio va a ejecutar en toda su historia», aseguró.

El funcionario detalló que el trazado llegará hasta una cámara de impulsión ubicada en Perón casi llegando a Illia, desde donde se conectará con el colector existente del Distrito Noreste.

En números 100.000 habitantes Es la población proyectada que podrá ser atendida por el Sistema Cloacal Norte una vez completadas todas sus etapas.

Además, indicó que permitirá extender el servicio a barrios populares, familias que ya residen en el sector y futuros emprendimientos urbanísticos. «Todo el sector norte de Isla Jordán hasta Rimmele va a tener posibilidades de conectarse a las cloacas», destacó.

Las tareas demandarán entre un año y medio y dos años de ejecución debido a la complejidad de las excavaciones y a las características del terreno, donde en algunos sectores las napas se encuentran a escasa profundidad.

Acueducto, más capacidad y nuevas conexiones en Cipolletti

En paralelo, la Provincia avanzará con la construcción de un nuevo acueducto para abastecer a la zona norte de la ciudad. El proyecto también contempla mejoras en el sistema de bombeo y la ampliación de la planta potabilizadora de Cipolletti.

El presidente de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, explicó que la obra será financiada con recursos provinciales y permitirá ampliar significativamente la capacidad operativa del sistema. «Obras que antes financiaba el gobierno nacional, ahora las va a poder completar con recursos provinciales», afirmó.

En números 2.579 conexiones domiciliarias Contempla la obra de agua potable que retomó la Provincia tras la paralización del financiamiento nacional.

De acuerdo con los datos brindados por el titular de ARSA, la primera etapa permitirá incorporar unos 2.500 usuarios al servicio de agua potable. A su vez, la ampliación de la planta potabilizadora incrementará en un 25% la capacidad de producción de agua y generará potencial para abastecer a unos 10.000 usuarios en el futuro.

«La ampliación de nuestra planta potabilizadora permite crecer en la potabilización de agua en un 25%», explicó Iud.

El funcionario sostuvo además que la intervención no sólo beneficiará a los nuevos desarrollos del norte de Cipolletti, sino que contribuirá a mejorar la prestación en otros sectores de la ciudad. «Vamos a resolver buena parte de los problemas que la ciudad tiene en función del crecimiento y del consumo, sobre todo en el verano», remarcó.

En números 12 barrios beneficiados El nuevo sistema de agua potable alcanzará sectores como Alameda, Dos de Febrero, Nueva Esperanza, Las Hortensias, Fuerte Apache y los barrios Obrero A y B, entre otros.

La vecina Liliana Calderón, referente de uno de los barrios de la zona norte, valoró la continuidad de los proyectos y recordó que el acceso a servicios básicos forma parte de un reclamo sostenido durante años por numerosas familias. «Esto es un logro más de los vecinos y del reclamo histórico que se le ha venido haciendo tanto a la Provincia como al Municipio», expresó.

Calderón también destacó la decisión de avanzar con la obra de agua potable y sostuvo que «vemos con buenos ojos que el gobierno de la provincia tome esta obra y la pueda poner en marcha».

Con estas inversiones, Provincia y Municipio buscan dotar de infraestructura básica a uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento urbano de Cipolletti y garantizar condiciones para la expansión futura de la ciudad.