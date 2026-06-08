Planeamiento educativo: abrir o cerrar caminos

Foto. Gentileza NA.

Muchos de los y las docentes que formamos parte de los IFDC de la provincia de Río Negro discutimos el enfoque que toma el planeamiento de la política educativa para el nivel. Ana Maria Zoppi, referente del planeamiento educativo, sostiene que el mismo no puede ignorar que condiciona e instala desde su propio ámbito de producción, concepciones, situaciones y practicas socio-educativas. Como dispositivo, instala configuraciones simbólicas y “educa” (el entrecomillado es de la autora).

Tenemos por un lado los enfoques del Planeamiento Normativo y Planeamiento Estratégico Corporativo, en los que predominan supuestos funcionales y tecnocráticos. En cambio, en el Planeamiento Situacional -según Carlos Matus- la reflexión precede, preside y sucede a la acción. En los enfoques tecnocráticos la eficiencia es entendida como virtud, como fuerza capaz de producir lo máximo con el mínimo de recursos, energía, tiempo. El concepto de eficiencia, dice Benno Sander, se asocia al de racionalidad económica.

En la actualidad se planifican y definen políticas educativas sin convocar a las y los docentes, como si la participación fuese contraria al planeamiento. Por ello, es central comprender que el planeamiento puede ser una herramienta de la política que oculta su eficiente y formidable potencial de usina ideológica; por lo tanto, nunca será neutral. Lo que se construye bajo el modelo tecnocrático es un pensamiento único que pregona que “solo nos salvamos si nos adaptamos para sobrevivir” y una visión orientada al éxito de corte economicista que supedita la educación al mercado.

La acción técnica que manifiesta la política educativa actual pareciera regirse por el paradigma científico tecnológico, en lugar de lo que Jürgen Habermas denominó la acción comunicativa, regida por códigos morales.

Por otra parte, una concepción crítica de ideología buscará denunciar discursos que son falsos o inexactos, inclusive una comunicación sistemáticamente distorsionada. Por ejemplo, la última acta paritaria expresa textualmente: “La gubernamental informa en relación a los concursos docentes que por resolución 436/26 (inexacto 439/26) se constata que su elaboración se llevó adelante en ámbitos previstos normativamente, como, por ejemplo, órganos colegiados como los Consejos Consultivos”, aunque la mayoría de los IFDC no cuente con ellos. Lo real es que los claustros docentes de diversos IFDC nos encontramos discutiendo esta resolución una vez que su implementación fue puesta en marcha. La afirmación de que contó con instancias de debate, aportes y validación colectiva exceden la definición de inexacto.

La docencia de nivel superior defiende la participación comunitaria en el planeamiento, la política educativa debe ser producto de una práctica social y reflexiva. Las instituciones formativas estamos vivas y eso se manifiesta en las contradicciones internas, en el movimiento instituyente que surge.

Matus sostuvo que planificar es sinónimo de conducir conscientemente: entonces no existe alternativa a la planificación. O planificamos o somos esclavos de las circunstancias. Mostradas pruebas tenemos en la docencia de que ante un mundo en el que muchas veces la indiferencia y el acostumbramiento se cristalizan, seguimos exigiendo fuertes y radicales análisis sobre la vida, las condiciones de trabajo, los derechos conquistados.

Es pertinente recuperar una idea de Alicia de Alba para pensar la política educativa de manera general: no se trata de una discrepancia partidista, sino de la articulación de proyectos políticos educativos en los que estamos inmersos distintos grupos.

Todo proyecto educativo es un proyecto político porque implica una práctica humana, acciones con fines sociales.

La educación es una parte neurálgica y sensible del tejido social, por tanto, los sujetos se interesan en ella y luchan. Nuestra lucha hoy tiene que ver con poder participar de esas definiciones y no ser solo sujetos de estructuración formal y desarrollo operatorio.

* Profesora del área Educación, del Profesorado en Educación Primaria de IFDC Fiske Menuco, de General Roca e IFDC de Villa Regina.