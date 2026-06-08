La defensa de las víctimas

Dr. Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947 Abogado – Ex Juez

ZAPALA

En enero de 2026 puse de manifiesto que la asociación civil “Usina de Justicia” presidida por Diana Cohen Agrest requirió que se designe un defensor público de la nación que solo se ocupe de defender a las víctimas y no a los delincuentes.

Así las cosas, encuentro que la república de Chile ha dictado una ley denominada “Chile te defiende” en virtud de la cual las víctimas de delitos recibirán apoyo lo que implica: atención integral gratuita para quienes han sufrido delitos; apoyo jurídico, psicológico y social durante todo el proceso; profesionales especializados que trabajaran de manera coordinada con el sistema de justicia y seguridad pública. La prioridad: femicidio, violencia intrafamiliar, homicidio, trata.

“Chile te defiende” el nuevo servicio nacional de acceso a la justicia y defensoría de víctimas entregará prestaciones profesionales, gratuitas y especializadas, permitiendo el acceso a la justicia a todas las personas apuntando que se acompaña a las víctimas brindando apoyo jurídico y social.

Lo expuesto es un anhelo de todos aquellos que requieren ser defendidos de los delitos cometidos en su perjuicio los cuales en la actualidad es una materia que no está legislada en Argentina. Sin duda corresponde al Ejecutivo y Legislativo dictar decretos y leyes para nuestro país, ya que el objetivo perseguido es también una materia prioritaria para igualar los beneficios que se le otorga a los delincuentes con los de las victimas de los ilícitos particularmente aquellos relacionados con el abuso de mujeres y/o niños y los casos de femicidio.

