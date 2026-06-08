Quién era el hombre que murió tras ser atropellado por un auto en la Ruta 22, cerca de Allen

El domingo se registró un grave siniestro sobre la Ruta Nacional 22 que dejó como resultado una víctima fatal. Un hombre que intentaba cruzar la calzada, fue atropellado por un vehículo que no logró advertir su presencia y murió casi en el acto.

Quién era el hombre que murió en la Ruta 22: lo que se sabe del choque

Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hombre que murió en el trágico episodio, se llamaba Oscar Felipe Raninqueo. Tenía aproximadamente 68 y según lo trascendido, residía en Guerrico.

El choque se registró minutos después de las 19 en el kilómetro 1.189 de la Ruta Nacional 22, precisamente a la altura de Guerrico.

El comisario José González a Diario RÍO NEGRO, informó que el hecho fue protagonizado por un Renault Logan, conducido por un joven oriundo de Neuquén, que impactó contra el hombre que estaba cruzando la calzada en sentido norte-sur.

Foto: Juan Thomes.

A raíz del fuerte impacto, el transeúnte quedó tendido en la cinta asfáltica y pese a que se pidió ayuda a emergencias, cuando llegó el personal médico del hospital de Allen se confirmó que no presentaba signos vitales.

El conductor del vehículo fue trasladado al nosocomio para ser asistido, aunque se confirmó que no sufrió lesiones graves.