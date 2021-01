¿Cómo es posible semejante atropello?

GENERAL ROCA

Me permito dirigirme a la Sra. Gobernadora y demás integrantes del gobierno rionegrino para expresarles que, en lo personal, y creo no equivocarme, si digo en casi toda la población, nos ha causado asombro observar los valores que se pretende cobrar este año por impuestos Inmobiliarios y Automotores.

Es sumamente desproporcionado si lo comparamos con el índice de inflación del último año, como asimismo con los valores cobrados el año anterior por los mismos conceptos. ¿Será necesario un aumento tan desmedido?

¿Qué está ocurriendo en la administración provincial para realizar tan desconsiderado incremento? Más allá de lo disparatado, inoportuno, cruel y desconsiderado de este aumento, estimo, hubiera sido prudente tener en cuenta las consecuencias económicas que viene arrastrando la población a causa del covid-19, como la situación de muchos comerciantes, familias que han perdido su trabajo, cierre en diversas actividades, mala actualización de los haberes jubilatorios, etc. ¿En qué están pensando nuestros gobernantes cuando deciden semejantes aumentos en los impuestos?

Me fastidia hasta tener que hacer proporciones de aumentos, pero sin temor a equivocarme el inmobiliario supera el 75%, mientras que en automotores está por encima del 170%. ¿Cómo puede concebirse semejante atropello? Espero salga la señora gobernadora en forma urgente a pedir disculpas por estos desmedidos incrementos. Se olvidan que el pueblo los votó para que administren la provincia, no para que nos estafen. A los ciudadanos de esta querida provincia les sugiero que no aceptemos este infame robo. Tenemos derecho a hacernos oír y debemos hacerlo.



Eduardo Jorge Pompei

DNI 5.315.311