Cómo ven la ciudad y qué futuro imaginan los candidatos en Choele

¿Cuál fue el presupuesto para su campaña?

Diego Ramello (Juntos Somos Río Negro): Tenemos un presupuesto conformado en base a los costos básicos tales como impresión de boletas, folletería, cartelería, que responden al gasto operativo de la campaña. Estamos desarrollando un proceso electoral austero, que privilegia la comunicación con las vecinas y vecinos cara a cara, haciendo también hincapié en la utilización de redes sociales y optimizar cada invitación a conversar en diferentes medios de comunicación, entre otras alternativas.

César Yunes (UCR Choele Adelante): El presupuesto es casi nulo. La situación económica de la UCR no nos permite aventurarnos en grandes gastos, y no consideramos oportuno realizarlos. Menos en un contexto nacional como el actual. Muchos vecinos tienen necesidades, de todo tipo, pero un partido en campaña no puede ni debe reemplazar la responsabilidad que le corresponde al Estado. Sí es cierto que cualquier campaña requiere, mínimamente, tener algún material de propaganda, costear las boletas para la elección, y contar con las viandas para darles desayuno y almuerzo a nuestros fiscales, que son los que hacen el trabajo más duro el domingo de la elección.

Natalia Rodríguez (Vamos Juntos Choele Choel): No contamos con un presupuesto. Cada integrante de la lista pone dinero de su bolsillo y en cada actividad se colabora entre todos para reunir lo necesario. También el diputado Sergio Wisky nos viene donando una gran parte de su sueldo personal para que podamos contar con algún recurso extra para afrontar la campaña.

Sebastián Altamiranda (Frente de Todos): El presupuesto es muy acotado, ya que no contamos ni con sponsors privados ni con otro tipo de aportes del partido. La campaña la estamos financiando con aportes personales, tanto de los que forman parte de la lista, como de los que forman parte de este proyecto político. Recibimos aportes materiales de compañeros o vecinos como pintura, muebles, así pudimos tener un local de campaña propio y hacer las impresiones de folletería y diseño comunicacional.

¿Cómo encuentra la ciudad y cuáles son las prioridades?

Diego Ramello (Juntos Somos Río Negro): Choele Choel ha tenido una gran expansión territorial, la cual no estuvo sujeta a una planificación urbana y estratégica. Este crecimiento desordenado generó que en la actualidad muchos sectores de la ciudad carezcan de la infraestructura básica (luz, gas, agua y cloacas). Asimismo, es notable el descuido y la falta de preservación de los espacios verdes. Choele necesita un plan estratégico de desarrollo humano, social y económico que permita un crecimiento armónico e integrado de la ciudad.

César Yunes (UCR Choele Adelante): Creemos que la ciudad ha crecido territorialmente en los últimos años, pero desordenada y desigual, sin planificación municipal, y en el último tiempo el gobierno ha perdido la imaginación política y hasta el sentido común: se ha descuidado el patrimonio público y para colmo de males, es muy difícil acceder a información sensible sobre el uso de los recursos municipales. Por eso Choele Adelante se propone como una alternativa superadora al Frente para la Victoria, rescatando sus aspectos positivos, pero enfocados en un gobierno que creemos puede ser mucho mejor.

Natalia Rodríguez (Vamos Juntos Choele Choel): Choele Choel creció mucho en su zona urbana, con muchos barrios nuevos, pero el crecimiento tiene una importante desventaja y es que muchos de ellos aún no tienen en funcionamiento los servicios básicos. Ese es uno de los principales reclamos de la gente, además del estado de las calles. Pero el mayor reclamo es por la falta de trabajo.

Sebastián Altamiranda (Frente de Todos): Choele ha crecido, y mucho, si miramos hace unos años el problema fundamental era el de la tierra. El crecimiento fue exponencial, dando respuesta a muchos de nuestros vecinos, pero aún falta. Creemos que ahora viene una etapa que tiene que ver con el orden urbano, dotar de infraestructura, mejorar y fomentar nuevos espacios verdes, aumentar el parque automotor para que esta ciudad que ha crecido tanto, este más ordenada y limpia. Que todos los vecinos tengan acceso a los servicios básicos. Creemos que hoy tenemos un municipio que ha quedado chico para la ciudad que tenemos.

¿Cuáles serán sus proyectos principales si asume en diciembre?

Diego Ramello (Juntos Somos Río Negro): Lo más importante es la recuperación del diálogo abierto con cada uno de los municipios vecinos y la recuperación de la sintonía con la Provincia y con el proyecto de Río Negro que se viene construyendo desde hace algunos años. Vamos a garantizar una administración que cuide y utilice eficientemente los recursos de cada uno de los vecinos, y que rinda cuentas de sus actos ante la comunidad. Y otro punto a destacar es la búsqueda permanente que realizaremos de soluciones para integrar todos y cada uno de los barrios y de sus vecinas y vecinos, estén o no dentro del ejido urbano.

César Yunes (UCR Choele Adelante): Nuestra propuesta tiene tres ejes: el primero es la generación de empleos en rubros que se complementen con la economía agrícola y los servicios. Hay que impulsar la industrialización de productos agrícolas y de construcción, fortalecer el turismo asociado a la cultura, y consolidar un polo universitario. A ello le agregamos el eje de la obra pública planificada, eficiente y amigable con el ambiente, y los espacios vecinales de encuentro, que serán nuestra gran apuesta de desarrollo integrador y de fortalecimiento ciudadano.

Natalia Rodríguez (Vamos Juntos Choele Choel): Nuestra plataforma municipal es humanista, donde le damos la importancia al bienestar de la población, para que nuestra gente pueda estar bien y el estado pueda desarrollarse en óptimas condiciones. Es fundamental que nuestra gente esté bien, que pueda recuperar los valores, que podamos estar en armonía, para que la ciudad crezca de la misma forma, con un municipio, eficaz, eficiente, transparente, con su economía sostenible y un desarrollo ambiental sustentable. Para eso nos basamos en una planificación estratégica, que habla de producción, comercialización e industria, para dar trabajo a Choele Choel, que permita el desarrollo de la localidad hacia afuera que permitirá el crecimiento en todos los ámbitos como el cultural, deportivo y turístico, que tienen un potencial que aún no se ha desarrollado. En esos pilares Choele Choel puede ser una ciudad pujante, que puede ser atractiva para la llegada de inversiones, y podemos comenzar a tener la “ciudad que soñamos”.

Sebastián Altamiranda (Frente de Todos): Como punto de partida, reordenaremos los recursos que tiene el Estado municipal para optimizar y mejorar lo que tiene que ver con el alumbrado, barrido y limpieza y poner en condiciones el parque automotor. El segundo eje tiene que ver con el trabajo y acá tenemos dos puntos fundamentales: la vinculación con el sector privado a través de un gran parque logístico ubicado en donde actualmente se proyectó el parque industrial, y una eficiente secretaría de empleo, que sirva de nexo real entre el sector privado y los ciudadanos. También trabajaremos con las instituciones intermedias y educativas secundarias, terciarias y universitarias. La generación de empleo estatal que tiene que ver con la formación de cooperativas de cordón cuneta, veredas, la creación de un gran registro de trabajadores de la construcción para que la distribución de las obras sea justa y transparente. Tenemos proyectos importantes, como son la ciudad judicial, plan de mejoramiento del centro, pero obras de esta envergadura necesitan ser gestionadas con Nación, donde la compra de materiales y la mano de obra local sean una prioridad.