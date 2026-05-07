Por qué mayo viene con una energía diferente y cómo afecta al cuerpo y las emociones
Hay algo en mayo que muchas personas empezaron a notar casi al mismo tiempo: cansancio emocional, necesidad de aislarse, emociones más profundas y una sensación constante de que “algo está cambiando”.
Y aunque cada persona lo vive de manera distinta, desde distintas corrientes espirituales y astrológicas coinciden en algo: mayo llega con una energía especialmente intensa y transformadora.
Un mes de transición y movimiento interno
Desde la astrología y las terapias energéticas, mayo suele asociarse con procesos de transición. No tiene la aceleración de comienzos de año ni la liviandad emocional de otros períodos: es un mes que obliga a mirar hacia adentro.
Muchas personas experimentan:
- más sensibilidad,
- agotamiento mental,
- necesidad de descanso,
- cambios en el ánimo,
- y cierta dificultad para sostener el ritmo habitual.
Lejos de interpretarse como algo negativo, especialistas en bienestar consideran que esta sensación aparece cuando el cuerpo y las emociones empiezan a pedir reorganización.
La energía del otoño también influye
Mayo coincide con una etapa donde naturalmente todo empieza a desacelerarse. Los días son más cortos, baja la temperatura y el cuerpo cambia sus ritmos.
Según la Medicina Tradicional China, esta época está vinculada al elemento Metal, asociado a:
- la introspección,
- el cierre de ciclos,
- la respiración,
- y la necesidad de soltar.
Por eso muchas personas sienten más cansancio emocional o necesidad de silencio durante estas semanas.
El cansancio energético del que todos hablan
Se trata de la sensación de estar agotado incluso después de dormir, tener menos tolerancia emocional o sentir saturación mental.
Especialistas en bienestar sostienen que esto puede potenciarse cuando:
- hay exceso de estímulos,
- sobrecarga emocional,
- estrés acumulado,
- y poca conexión con momentos de pausa.
Por eso cada vez más personas buscan como revertirlo y acuden a:
- rituales simples,
- prácticas de respiración,
- Feng Shui,
- meditación,
- y hábitos que ayuden a recuperar equilibrio.
Qué recomiendan hacer durante esta etapa
Frente a esta energía más intensa, muchas corrientes espirituales coinciden en algo: no se trata de forzar productividad, sino de acompañar el momento de otra manera.
Recomendaciones para afrontarlo de la mejor manera:
- descansar más,
- bajar la autoexigencia,
- ordenar espacios,
- evitar sobrecargarse,
- conectar con la naturaleza,
- y darle más lugar al silencio.
A veces, cuando todo parece más intenso, el verdadero cambio no pasa por hacer más, sino por aprender a escuchar lo que el cuerpo y las emociones vienen intentando decir hace tiempo.
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