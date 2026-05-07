Por qué mayo viene con una energía diferente y cómo afecta al cuerpo y las emociones

Hay algo en mayo que muchas personas empezaron a notar casi al mismo tiempo: cansancio emocional, necesidad de aislarse, emociones más profundas y una sensación constante de que “algo está cambiando”.

Y aunque cada persona lo vive de manera distinta, desde distintas corrientes espirituales y astrológicas coinciden en algo: mayo llega con una energía especialmente intensa y transformadora.

Un mes de transición y movimiento interno

Desde la astrología y las terapias energéticas, mayo suele asociarse con procesos de transición. No tiene la aceleración de comienzos de año ni la liviandad emocional de otros períodos: es un mes que obliga a mirar hacia adentro.

Muchas personas experimentan:

más sensibilidad,

agotamiento mental,

necesidad de descanso,

cambios en el ánimo,

y cierta dificultad para sostener el ritmo habitual.

Lejos de interpretarse como algo negativo, especialistas en bienestar consideran que esta sensación aparece cuando el cuerpo y las emociones empiezan a pedir reorganización.

La energía del otoño también influye

Mayo coincide con una etapa donde naturalmente todo empieza a desacelerarse. Los días son más cortos, baja la temperatura y el cuerpo cambia sus ritmos.

Según la Medicina Tradicional China, esta época está vinculada al elemento Metal, asociado a:

la introspección,

el cierre de ciclos,

la respiración,

y la necesidad de soltar.

Por eso muchas personas sienten más cansancio emocional o necesidad de silencio durante estas semanas.

El cansancio energético del que todos hablan

Se trata de la sensación de estar agotado incluso después de dormir, tener menos tolerancia emocional o sentir saturación mental.

Especialistas en bienestar sostienen que esto puede potenciarse cuando:

hay exceso de estímulos,

sobrecarga emocional,

estrés acumulado,

y poca conexión con momentos de pausa.

Por eso cada vez más personas buscan como revertirlo y acuden a:

rituales simples,

prácticas de respiración,

Feng Shui,

meditación,

y hábitos que ayuden a recuperar equilibrio.

Qué recomiendan hacer durante esta etapa

Frente a esta energía más intensa, muchas corrientes espirituales coinciden en algo: no se trata de forzar productividad, sino de acompañar el momento de otra manera.

Recomendaciones para afrontarlo de la mejor manera:

descansar más,

bajar la autoexigencia,

ordenar espacios,

evitar sobrecargarse,

conectar con la naturaleza,

y darle más lugar al silencio.

A veces, cuando todo parece más intenso, el verdadero cambio no pasa por hacer más, sino por aprender a escuchar lo que el cuerpo y las emociones vienen intentando decir hace tiempo.