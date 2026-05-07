ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Por qué mayo viene con una energía diferente y cómo afecta al cuerpo y las emociones

Cansancio emocional, necesidad de aislarse y sensación de cambio interno: cada vez más personas aseguran sentir una energía distinta durante mayo. Qué explicaciones dan la astrología y las corrientes espirituales sobre este período.

Redacción

Por Redacción

Hay algo en mayo que muchas personas empezaron a notar casi al mismo tiempo: cansancio emocional, necesidad de aislarse, emociones más profundas y una sensación constante de que “algo está cambiando”.

Y aunque cada persona lo vive de manera distinta, desde distintas corrientes espirituales y astrológicas coinciden en algo: mayo llega con una energía especialmente intensa y transformadora.

Un mes de transición y movimiento interno

Desde la astrología y las terapias energéticas, mayo suele asociarse con procesos de transición. No tiene la aceleración de comienzos de año ni la liviandad emocional de otros períodos: es un mes que obliga a mirar hacia adentro.

Muchas personas experimentan:

  • más sensibilidad,
  • agotamiento mental,
  • necesidad de descanso,
  • cambios en el ánimo,
  • y cierta dificultad para sostener el ritmo habitual.

Lejos de interpretarse como algo negativo, especialistas en bienestar consideran que esta sensación aparece cuando el cuerpo y las emociones empiezan a pedir reorganización.

La energía del otoño también influye

Mayo coincide con una etapa donde naturalmente todo empieza a desacelerarse. Los días son más cortos, baja la temperatura y el cuerpo cambia sus ritmos.

Según la Medicina Tradicional China, esta época está vinculada al elemento Metal, asociado a:

  • la introspección,
  • el cierre de ciclos,
  • la respiración,
  • y la necesidad de soltar.

Por eso muchas personas sienten más cansancio emocional o necesidad de silencio durante estas semanas.

El cansancio energético del que todos hablan

Se trata de la sensación de estar agotado incluso después de dormir, tener menos tolerancia emocional o sentir saturación mental.

Especialistas en bienestar sostienen que esto puede potenciarse cuando:

  • hay exceso de estímulos,
  • sobrecarga emocional,
  • estrés acumulado,
  • y poca conexión con momentos de pausa.

Por eso cada vez más personas buscan como revertirlo y acuden a:

  • rituales simples,
  • prácticas de respiración,
  • Feng Shui,
  • meditación,
  • y hábitos que ayuden a recuperar equilibrio.

Qué recomiendan hacer durante esta etapa

Frente a esta energía más intensa, muchas corrientes espirituales coinciden en algo: no se trata de forzar productividad, sino de acompañar el momento de otra manera.

Recomendaciones para afrontarlo de la mejor manera:

  • descansar más,
  • bajar la autoexigencia,
  • ordenar espacios,
  • evitar sobrecargarse,
  • conectar con la naturaleza,
  • y darle más lugar al silencio.

A veces, cuando todo parece más intenso, el verdadero cambio no pasa por hacer más, sino por aprender a escuchar lo que el cuerpo y las emociones vienen intentando decir hace tiempo.


Temas

Astrología

Energía

mayo

Hay algo en mayo que muchas personas empezaron a notar casi al mismo tiempo: cansancio emocional, necesidad de aislarse, emociones más profundas y una sensación constante de que “algo está cambiando”.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén